Zappa: peccato, eravamo carichi... 

Il discorso salvezza per il Cagliari è rimandato, ma per Gabriele Zappa non c'è spazio per ripensare troppo alla partita con l'Udinese e al fatto che non sia andata per il verso che i rossoblù volevano. «Sapevamo che, se avessimo vinto, avremmo potuto chiudere i giochi», il commento del capitano nel match di ieri, consapevole di quanto un successo avrebbe sistemato quasi definitivamente la classifica. «Però non abbiamo mai pensato a quale sarebbe stata la quota salvezza: guardiamo partita dopo partita, per cercare di portare a casa più punti possibili». E per questo la testa di Zappa e del Cagliari è già a Como, dove sabato alle 15 ci sarà una nuova occasione per avvicinare il traguardo tanto atteso: «Sicuramente dobbiamo lasciarci subito alle spalle questa sconfitta per ripartire fiduciosi e carichi. Sappiamo che il Como è una squadra forte, però anche noi abbiamo dimostrato di potercela giocare con tutti. In stagione, più volte, abbiamo dato del filo da torcere a degli avversari che sembravano più forti di noi: andremo a Como per provare a fare lo stesso».

Rimpianti

Con una vittoria, il Cagliari avrebbe avuto subito il primo match-point salvezza (in caso di mancato successo oggi dell'Empoli con la Lazio). «Peccato, eravamo carichi perché venivamo da una grandissima vittoria», il ricordo di Zappa della prestazione di Verona, che i rossoblù non siamo riusciti a ripetere. «Ormai è andata, ripartiamo in vista della battaglia di sabato». E sì che ieri l'Udinese si presentava alla Domus senza vittorie da 63 giorni (1 marzo, 1-0 al Parma) e senza gol da 34 (30 marzo contro l'Inter). «Ma non mi è sembrata una squadra in grande difficoltà, li abbiamo trovati bene», il pensiero del numero 28.

Da leader

Per la sesta volta in questo campionato, Zappa ha cominciato la partita con la fascia da capitano. Un ruolo a cui ormai si sta abituando, dato che in stagione ha già raggiunto le 150 presenze in rossoblù (contro la Juventus il 6 ottobre, ora è a 178) e che della rosa a disposizione di Nicola è uno dei più longevi (solo Pavoletti e Deiola ci sono da più tempo). «Sì, devo dire che mi piace avere qualche responsabilità in più: vuol dire che sto crescendo, anche se sono ancora giovane», la soddisfazione del classe '99. «È importante dare una mano alla squadra, ai nuovi arrivati e ai giovani. Io cerco sempre di far integrare al meglio tutti».

La sconfitta

A Zappa resta il rammarico di 90' in cui il Cagliari avrebbe potuto fare meglio. «Poteva finire in parità, loro sono stati più bravi a sfruttare le occasioni», afferma. Il pubblico non l'ha presa benissimo: «Li capisco, pensavamo anche noi di portare a casa dei punti. Ma abbiamo dato tutto: il calcio è fatto di episodi, non siamo riusciti a concretizzare». Il Cagliari ora ha 33 punti, gli stessi di un anno fa a tre giornate dalla fine del campionato, pur avendo perso la metà delle gare in casa (9 su 18). «Abbiamo fatto una buona stagione, non dobbiamo mollare perché manca poco», la richiesta di Zappa alla squadra, per fare quell'ultimo passo in vista della salvezza.

RIPRODUZIONE RISERVATA