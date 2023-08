Zappa o Goldaniga nella difesa a tre? 

Claudio Ranieri inizia le prove tecniche in vista della sfida di lunedì sera alla Domus con l'Inter. Una gara che ha scatenato l'attesa dei tifosi, che sognano la prima grande impresa stagionale contro la squadra vicecampione d'Europa.

Camaleonte

Nessuna certezza sulle scelte del tecnico, come dimostrato lunedì scorso nella gara d'esordio col Torino. Anche ieri ad Asseminello esercitazioni sul possesso, con i rossoblù che, dopo la doppia seduta di giovedì, si sono alternati tra campo e palestra per una seduta più leggera. Tutti presenti, con i soli Pereiro e Desogus a lavorare in personalizzato. Ranieri ha già iniziato a provare gli uomini giusti da schierare per mettere qualche sassolino negli ingranaggi del collega nerazzurro Inzaghi. Partito Altare, il tecnico potrebbe puntare ancora su una difesa a tre, con Zappa e Goldaniga che si giocano il posto con Dossena e Obert. A meno che non si torni alla linea a quattro. Davanti, poi, spinge per una maglia da titolare Pavoletti e, col ritorno dal primo minuto del capitano, Ranieri potrebbe rilanciare sulla fascia sinistra Augello al posto di Azzi. Oggi nuovo allenamento al mattino, al termine del quale l'allenatore incontrerà la stampa per presentare la gara con l'Inter. (al.m.)

