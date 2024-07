Zappa non guarda le altre squadre: pensiamo solo a noi 

Assemini . L'amichevole del Crai Sport Center ha dato modo a Nicola di poter sperimentare. Diversi i giocatori ai quali il tecnico rossoblù ha chiesto di svolgere un ruolo insolito. Tra questi anche Gabriele Zappa, che ha commentato così la sua posizione come “braccetto” di destra nella difesa a tre: «Avevo già giocato in questo ruolo in passato, sia con mister Ranieri che nella Primavera dell’Inter. So che devo migliorare ancora diverse cose, ma sento mio il ruolo e sono pronto a mettermi in gioco. Quando ho la possibilità di dare palla e buttarmi dentro, il mister mi chiede sempre di farlo, per non snaturarmi troppo. Stiamo lavorando bene e devo mettere in pratica il più possibile ciò che mi chiede».

L’allenatore

Le prime due settimane di preparazione sono terminate e la squadra è pronta per volare in Valle D'Aosta e proseguire con il ritiro. Ma quattordici giorni sono sufficienti per crearsi delle prime impressioni sul cambio di guida tecnica. «È un piacere poter lavorare con mister Nicola, cura molto i dettagli - ha detto Zappa - e ci richiede sempre tanta intensità. Durante le partitelle non fischia mai i falli, dandoci così modo di alzare il ritmo. Questo ci consentirà di essere più aggressivi anche in partita».

Le new entry

I cambiamenti non sono avvenuti solo per quanto riguarda la panchina. Anche il gruppo squadra ha subito qualche trasformazione. Qualcuno ha salutato i colori rossoblù e qualcun altro ha indossato la maglia del Cagliari per la prima volta. «Siamo sempre stati un bel gruppo e i nuovi arrivati si sono integrati subito bene. Mi sono sembrati tutti ottimi ragazzi, alcuni di loro li conoscevo già. Cerco sempre di buttarli in mezzo al gruppo e di dare loro una mano».

Uno sguardo anche sulla Primavera di Pisacane, dove sono presenti tanti giocatori interessanti anche in ottica prima squadra: «Diversi di loro hanno grandi qualità e uno di questi è sicuramente Simonetta, ma non è il solo. Alcuni si sono allenati con noi anche l'anno scorso e penso che siano pronti. Cercherò sempre di dare loro buoni consigli avendo un pizzico di esperienza in più».

Le rivali

Con l'ingresso delle neopromosse molto attrezzate, l'asticella in Serie A si è sicuramente alzata e le difficoltà non mancheranno nemmeno in questa stagione. Zappa però si è detto fiducioso per questo campionato, senza preoccuparsi troppo delle avversarie: «Secondo me non dobbiamo guardare le altre squadre, ma solo a noi stessi, lavorando sodo e dando il massimo. Sono sicuro che riusciremo a portare a casa l'obiettivo».

