Zappa non ci sarà domenica all’Olimpico 

Niente Roma per Zappa. Il terzino del Cagliari, sempre in campo sinora, ha rimediato una distrazione muscolare agli adduttori della coscia sinistra. Nulla di allarmante, assicurano dallo staff medico, quanto basta, però, per saltare il match di domenica all’Olimpico (approfitterà poi della sosta per recuperare). Out anche Luvumbo, tradito a sua volta, dai flessori della coscia destra. Fiato sospeso, invece, per Coman: oggi si saprà se domani sarà sul volo per la Capitale insieme ai compagni.

Stop

Il forfait di Zappa rovina i piani dell’allenatore Nicola che, a questo punto, si ritrova davanti a un bivio: sostituirlo con Zortea o passare alla difesa a tre. L’esterno monzese ha accusato un fastidio durante la seduta di mercoledì e gli accertamenti ai quali si è poi sottoposto ieri mattina lo hanno spinto a rallentare, sino a quasi a fermarsi. Si è limitato così a svolgere un lavoro personalizzato ad Asseminello, come Luvumbo e Coman. Sicura pure l’assenza dell’angolano, che conta di tornare contro il Monza. Aggrappato alla speranza, invece, il rumeno che sta gestendo l’infiammazione del tendine achilleo del piede sinistro e proverà questa mattina a forzare. Dopodiché, verrà presa una decisione. Certa, al momento, invece, la presenza di almeno seicento tifosi rossoblù domenica sugli spalti dell’Olimpico. (f.g.)

RIPRODUZIONE RISERVATA