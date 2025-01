Zappa nel Cagliari fino al 2030: «Per vivere altri momenti insieme» 

Cinque anni di Cagliari, più altri cinque. Gabriele Zappa raddoppia e, dopo un ricco quinquennio appena vissuto, mette la firma su un nuovo contratto a lunga scadenza. L’accordo, ufficializzato ieri, è fino al 30 giugno 2030: un decennio in rossoblù, per un giocatore arrivato nell’estate 2020 con pochissima esperienza (un campionato da professionista in B al Pescara, dopo le giovanili all’Inter senza debuttare in prima squadra) e diventato negli anni un pilastro del Cagliari, con 165 presenze e 6 gol che lo rendono fra i senatori della rosa attuale. «Sono emozionato: dopo cinque anni passati qua poter continuare a vivere questa storia è emozionante. In tanti mi fermavano per strada e mi chiedevano del rinnovo, ma non mi potevo sbilanciare: ora sì e sono contento», le parole di Zappa dopo la firma. Negli scorsi mesi si era parlato di un possibile addio a parametro zero a fine stagione, accostato soprattutto a Milan e Roma: voci spazzate via nelle ultime settimane.

Un ruolo

Zappa è ora uno dei leader del Cagliari anche nello spogliatoio. «È arrivato il momento di qualche responsabilità in più», afferma sui canali ufficiali della società, a metà di una stagione dove quattro volte ha iniziato la partita da capitano. «Non sono più un giovane, capita spesso che ragazzi come Obert e Prati mi chiedano qualcosa e mi piace fare da tramite coi più anziani. Il gruppo sta facendo la differenza, stiamo facendo un gran lavoro e dobbiamo continuare così senza mollare». Ma, ripercorrendo i cinque anni già vissuti in rossoblù, trova tanti momenti da incorniciare: «La salvezza il primo anno, con l'esultanza in albergo prima della partita col Milan. Poi il primo gol, in serie B contro l'Ascoli, che sapeva di rivincita: arrivavo da un periodo brutto, fu una svolta mia e per il Cagliari. Quindi l'assist a Bari per il gol-promozione di Pavoletti, per il quale ancora vengo ringraziato, e infine la doppietta al Milan». Con una certezza: «Sono convinto che a breve ci sarà un altro momento memorabile».

Sardo acquisito

Zappa è ormai un sardo acquisito. Tanto che, per il video dell’annuncio del rinnovo, il Cagliari ha coinvolto un ragazzo quindicenne di Mandas, Antonio Gessa, che quando ne aveva 10 fu protagonista di un servizio virale del tg di Videolina in cui rispose in sardo «Seu disegnendi una marra, unu marroni», ossia proprio “zappa” in sardo. E Gessa, ora abbonato in Curva Sud col padre, nel video incontrato il giocatore rossoblù che gli risponde in sardo. Ma non è l'unico legame che ha maturato Zappa: «Non pensavo di rimanere così tanto qui, ma ho avuto la fortuna di girare questa terra e vedere posti meravigliosi che non hanno niente da invidiare al resto del mondo. Oltre a tante persone importanti per la mia vita».

In campo

Per Zappa, la prima partita dopo il rinnovo sarà venerdì in casa del Torino. Dove far proseguire il buon momento: «Bisogna continuare a lavorare e non mollare, è il mio principio», sottolinea. Anche perché, in questi anni, di difficoltà ne ha superate tante: «All'inizio mi sentivo invincibile, poi ho passato momenti bui ma sono riuscito a risollevarmi e vivere grandi emozioni». Che ora potrà continuare a provare con la maglia del Cagliari, sino al 2030.

