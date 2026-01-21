Zappa in gruppo, Fiorentina nel mirino 

Prima le visite mediche, poi l’annuncio ufficiale: Dossena e Sulemana sono ufficialmente giocatori del Cagliari, di nuovo. Entrambi in prestito, il secondo con un diritto di riscatto fissato a 11 milioni. Da oggi saranno a completa disposizione dello staff tecnico e pronti per essere convocati, dunque, per la prossima partita, contro la Fiorentina.

Zappa c’è

E sabato al Franchi (il fischio d’inizio è fissato per le 18) ci sarà anche Zappa, abile e arruolabile dopo aver saltato il match con la Juventus per un fastidio al retto femorale della coscia destra accusato proprio nella rifinitura. Ieri il difensore monzese ha ripreso ad allenarsi insieme al gruppo e punta ora a riprendersi una maglia da titolare. Ancora indisponili, invece, Folorunsho e Deiola, oltre a Felici e Belotti. Oggi, intanto, nuova tappa di avvicinamento al match di Firenze: al Crai Sport Center di Assemini è in programma una seduta mattutina.

Il mercato

E mentre l’allenatore Pisacane con la squadra preparano la gara con i viola, il ds Angelozzi sta provando a completare la rosa. Dopo gli arrivi di Dossena e Sulemana, la prossima mossa del Cagliari sul mercato potrebbe essere lo scambio con il Parma Luvumbo-Cutrone. Giorni decisivi anche per Cavuoti e Di Pardo, entrambi in uscita. (f.g.)

