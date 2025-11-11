Zappa, il Cagliari nella pelle e nel cuore 

Meno otto. Gabriele Zappa è a otto partite da quota 200 con la maglia del Cagliari. Un traguardo impensabile sei estati fa quando, poco più che ventenne, è arrivato dal Pescara e dalla Serie B, e un pochino forse anche la scorsa, di estate, quando sembrava essere scivolato nelle gerarchie con l’arrivo di Palestra. Non solo l’esterno monzese si è tenuto stretto il posto, non ha sbagliato mezza gara. Nelle ultime tre è stato tra i migliori. Un rendimento costante. E in attesa di fare cifra tonda, ha agganciato Ivo Pulga e Silvio Longobuco al 34° posto nella speciale classifica delle presenze di sempre nel club isolano. E contro il Genoa alla ripresa del campionato, se dovesse scendere in campo (come assai probabile), raggiungerebbe Gianluca Festa mettendosi - allo stesso tempo - sulla scia di Marco Sau, Mauro Valentini e Beppe Tomasini.

Una crescita continua

Una piccola fetta di storia rossoblù, insomma. E la fascia da capitano indossata anche sabato scorso a Como (con Pavoletti in panchina e Deiola infortunato) sta a dimostrarlo. Non sarà il giocatore che ruba l’occhio, è uno di quei giocatori, però, che quando non c’è, si sente. Differenza sostanziale che lo ha reso un punto fermo anche per Pisacane del quale - curiosamente - era stato compagno di squadra il primo anno nell’Isola, quando ancora doveva capire come gestire il proprio talento e, soprattutto, trovare un equilibrio tra la fase offensiva e quella difensiva. Una crescita continua, sino a diventare uno dei più affidabili là dietro, al di là della spinta che già faceva parte del suo dna, dei cross chirurgici (è entrato nella storia del Cagliari con quello per Pavoletti al 94’ a Bari nella finale playoff) e dei pochi gol ma ottimi (e chi se la scorda più la doppietta al Milan). Con una scelta di vita fatta col cuore. «Quando dico che devo tornare a casa penso a Cagliari», non perde occasione per sottolinearlo, Zappa, che proprio di recente ha allungato il contratto sino al 2030 e non ha mai preso in considerazione altre situazioni, più o meno allettanti.

Per tutte le stagioni

Prima con Davide Nicola, ora con Pisacane: sia nella difesa a quattro che in quella schierata a tre c’è sempre posto per lui, terzino di professione ma braccetto tutto d’un pezzo all’occorrenza. Il 2025 non è stato un anno come gli altri, tra il rinnovo appunto, l’ennesima salvezza, soprattutto il matrimonio con Sara. Ora la sesta sfida con la maglia del Cagliari, con l’obiettivo di sollevare ulteriormente l’asticella, sia a livello individuale che collettivo. Ha un ruolo di primo piano anche all’interno dello spogliatoio dove è ormai un leader indiscusso, nonostante abbia “solo” 25 anni (26 tra poco più di un mese). Tutti lo rispettano e, soprattutto, per i più giovani è diventato un esempio quotidiano. Centonovantadue volte Zappa, dunque, tra Serie A, Serie B e Coppa Italia. E la favola rossoblù continua.

