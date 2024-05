Zappa: il 5-1 fa male, ma liberiamo subito la testa 

Terzo centrale, quinto di centrocampo, assistman per il gol di Nandez che, per qualche minuto, ha riacceso le speranze del Cagliari. Serata tutt'altro che anonima quella vissuta a San Siro da Gabriele Zappa, che a fine partita vorrebbe dimenticare in fretta il 5-1 rimediato col Milan per concentrarsi sulla sfida di domenica prossima col Sassuolo: «Negli spogliatoi ci siamo detti di liberare la testa. Il 5-1 fa male, ma domenica abbiamo la partita più importante del campionato e dobbiamo esserci».

Troppo pesante

A Zappa il punteggio non va proprio giù. «Siamo entrati con l'atteggiamento giusto, il 5-1 è esagerato. Siamo stati sfortunati sul primo gol, abbiamo avuto la reazione dopo il 2-0 e l'abbiamo riaperta. Ma il 3-1 ci ha ammazzato». Zappa spazza via l'idea di un Cagliari battuto in partenza: «L'atteggiamento era quello giusto, abbiamo fatto un buon primo tempo e siamo stati poco fortunati sulla rete dell'1-0. Nella ripresa ci siamo sbilanciati, abbiamo rischiato sui loro contropiede. Eppure, dopo il 2-1, l'avevamo riaperta. Ma il terzo gol ha chiuso tutto e, negli spazi, sono arrivate le altre due reti».

Scontro diretto

Troppo Milan, Zappa preferisce guardare già avanti. «Ci abbiamo provato, ma giocare qui è sempre dura. Adesso dobbiamo liberare la testa e pensare alla partita di domenica a Reggio Emilia». Non gli tira su il morale neanche l'assist per Nandez: «Bella palla, ma non è servito a nulla». Il Sassuolo nella testa: «Ci spiace per i tifosi, il 5-1 è un risultato esagerato. Sull'1-0 pensavamo di riprenderla, poi l'abbiamo riaperta sul 2-1, il 3-1 ci ha dato la botta definitiva. Adesso pensiamo a Reggio Emilia, sarà una gara-salvezza e dovremo dare il cento per cento. Rischi? Non ci pensiamo, andiamo lì per vincere». Zappa si affida a Ranieri: «Se mi dovesse dire di mettermi i guanti e andare in porta obbedirei subito. Il mister ha tanta esperienza, può darci la giusta serenità in un momento così difficile». (al.m.)

