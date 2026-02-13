Zappa e Sulemana in rampa di (ri)lancio 

La sfida al Lecce cinque mesi dopo è tutta un’altra storia. Cambiano intanto gli equilibri in classifica, il Cagliari ci arriva addirittura con otto punti di vantaggio e più consapevolezza, al di là della vittoria all’andata, la prima in trasferta. E cambiano, soprattutto, i protagonisti. Rispetto alla partita giocata il 19 settembre allo Stadio Via del Mare (1-2 il risultato finale), cambiano sicuramente almeno cinque giocatori dell’undici iniziale. Non ci saranno sicuramente gli infortunati Deiola, Folorunsho e Belotti e, chiaramente, Prati e Luperto, ceduti al Torino e alla Cremonese nel mercato di gennaio. Pisacane ha comunque trovato nuovi equilibri, nel frattempo. E potrebbero esserci delle novità anche rispetto all’ultima gara con la Roma, oltre al ritorno di Mina che ha ripreso ad allenarsi regolarmente col gruppo. Zappa è pronto a riprendersi la maglia da titolare dopo quattro giornate. Potrebbe poi arrivare l’esordio dal primo minuto per Sulemana, che ha avuto un ottimo impatto quando è subentrato all’Olimpico.

Freccia a destra

Il Cagliari prova, dunque, a riassestarsi dopo le ultime scosse, tra mercato, infortuni e la sconfitta nella Capitale. Il Lecce rappresenta un’opportunità doppia, per ripartire in tempo reale e chiudere, allo stesso tempo, il discorso salvezza, almeno virtualmente. Con qualche accorgimento. Soprattutto nella retroguardia, dove l’uscita di Luperto ha inevitabilmente smosso le acque. Già il recupero di Mina rassicura, e non poco. Rassicura anche la prova di Rodriguez a Roma, una conferma più che una sorpresa. Probabile il ritorno alla difesa a quattro dove, stavolta, potrebbe trovare posto pure Zappa che nell’ultimo mese ha raccolto giusto le briciole. Indispensabile sino alla mattina di Cagliari-Juventus, ha dovuto dare forfait proprio nella rifinitura per un affaticamento muscolare. Favorendo così Zé Pedro, rimasto poi nella squadra che vince, che rivince e che rivince ancora. Un rilancio imprevisto per il portoghese e il paradosso per il monzese (solo poche settimane prima aveva festeggiato le 200 presenze in rossoblù) che è stato addirittura a un passo dal lasciare l’Isola negli ultimi giorni di mercato (lo volevano il Napoli e, soprattutto, la Fiorentina). Potrebbe ripartire, dunque, dal Lecce contro Di Francesco, il suo primo allenatore in rossoblù (in quella squadra c’era anche Pisacane, sino a gennaio).

Nel cuore del campo

Per Sulemana la sfida ai salentini potrebbe essere addirittura la prima dall’inizio, da quando è tornato in Sardegna. «Presto lo vedremo giocare titolare», ha preannunciato lo stesso Pisacane alla vigilia della trasferta romana. E quando poi è entrato nel finale all’Olimpico, il ghanese ha dimostrato di essere in grande spolvero, a prescindere dall’incrocio dei pali colpito nel finale. Le sue quotazioni sono così lievitate ulteriormente. Anche perché un suo ingresso nell’undici potrebbe consentire a uno tra Mazzitelli e Adopo (presumibilmente al primo) di rifiatare per almeno un’ora. Decisivo l’allenamento di oggi, domani nella rifinitura poi Pisacane scioglierà le riserve sul Cagliari anti-Lecce

RIPRODUZIONE RISERVATA