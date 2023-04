Zappa, e sono tre: ma questa volta è decisivo 

Questa volta la rete è pesantissima. Se quelli con Ascoli e Reggina erano stati solo il punto esclamativo per due poker, quello alla Ternana, il terzo stagionale di Gabriele Zappa, è stato il gol-vittoria. In un pomeriggio surreale, dove l'ex Pescara è partito a sinistra, per poi tornare a correre nella sua zona naturale e chiudere col tocco sotto porta l'azione ispirata dal duo Luvumbo-Lapadula. Alla fine, la gioia esplode su Instagram: "Una vittoria importantissima per raggiungere il nostro obiettivo. Felicissimo per il gol e per questa bella prova di gruppo”.

Uomo tuttofare

Tre reti, a due passi dal suo primato personale, le cinque marcature di Pescara, nella sua prima stagione da professionista. Ieri Ranieri ha sorpreso tutti, schierandolo a sinistra al posto dello squalificato Azzi. «Perché da quella parte Partipilo col sinistro andava verso il centro per tirare». Ma Zappa sembrava un pesce fuor d'acqua, sbagliando anche gli appoggi più semplici. Nella ripresa, riportato nella sua zona naturale, ecco la metamorfosi. Spinta continua, i denti mostrati agli avversari e, dopo 15', anche la rete decisiva: il cross di Luvumbo da sinistra, il controllo di Lapadula e l'appoggio. Bravo Zappa a bruciare l'avversario, col cuore lanciato in tribuna alla fidanzata Sara. La fascia destra è cosa sua. (al.m.)

RIPRODUZIONE RISERVATA