Zappa è pronto: «Il lavoro si sente» 

Saint-Vincent . Il dribbling da cui nasce il gol di Pavoletti al 94’ a Bari è entrato ormai nella storia del Cagliari e Gabriele Zappa se lo tiene stretto, gelosamente. «Quello che è stato fatto è bellissimo, indimenticabile», la premessa. «Ma è giunto il momento di voltare pagina, il calcio purtroppo è anche questo. E adesso dobbiamo pensare soltanto a mettere benzina nelle gambe in vista del primo impegno ufficiale, in Coppa Italia contro il Palermo».

L’amichevole

La sfida con la Primavera della Roma è appena terminata, sul prato verde del “Perucca” di Saint-Vincent e il terzino destro monzese è soddisfatto. «Ho giocato meglio rispetto a Olbia dove ho patito forse il caldo». Bilancio positivo per tutta la squadra: «Si sentono chiaramente i carichi di lavoro, non siamo al cento per cento. Ma questi test sono importanti, quello che ti danno le partite, gli allenamenti non te lo danno». Il ruolo è un dettaglio per Zappa: «A quattro o a cinque cambia qualcosa, ma mi trovo bene in entrambe le posizioni». Infine, l’infortunio di Rog: «Quando sono rientrato nello spogliatoio ho visto che aveva del ghiaccio sulla gamba. Ora ci saranno degli accertamenti, speriamo non sia nulla di grave. Sia perché è un giocatore importante per noi sia perché è davvero un bravo ragazzo». (f.g.)

