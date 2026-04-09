Zappa e Mazzitelli in rampa di rilancio Pavoletti resta out 

È il giorno delle scelte al Crai Sport Center di Assemini, dove i giocatori del Cagliari sono tornati in ritiro da ieri pomeriggio dopo averlo interrotto mercoledì per trascorrere una notte in famiglia. A metà mattinata è in programma, infatti, la rifinitura attraverso la quale Fabio Pisacane potrà sciogliere gli ultimi dubbi che ancora si porta dietro sulla formazione anti-Cremonese. L’imbarazzo della scelta, stavolta, per il tecnico rossoblù, soprattutto in difesa e a centrocampo. In rampa di rilancio Zappa e Mazzitelli. Si è allenato ancora a parte, invece, Pavoletti e va verso un nuovo forfait. Tutti gli altri sono a disposizione dello staff tecnico, eccetto Felici e Idrissi, per i quali la stagione è già finita.

Dubbi e certezze

Inevitabile la scossa dopo il flop di Reggio Emilia. Non sono escluse, novità, dunque, rispetto all’undici che ha rotto il ghiaccio sabato scorso contro il Sassuolo. Una di queste, potrebbe essere appunto il ritorno da titolare di Zappa. Imprescindibile per gli equilibri rossoblù sino a gennaio, il giocatore monzese ha pagato l’infortunio nella rifinitura pre Cagliari-Juventus, e di conseguenza il successo sui bianconeri con il portoghese Zé Pedro che, dopo averlo sostituito, si è preso così il posto fisso sul centrodestra difensivo. Da allora Zappa non è più partito dal primo minuto, potrebbe farlo contro la Cremonese. A sua volta, Mazzitelli ha pagato un stop più lungo, una volta tornato a disposizione, tuttavia, è stato utilizzato col contagocce da Pisacane. Al Mapei Stadium è rimasto in panchina dall’inizio alla fine. Potrebbe trovare spazio ora nel centrocampo anti-Cremonese dove sono in calo le quotazioni di Sulemana e Adopo. In difesa, sicuro il rientro di Dossena dalla squalifica, dovrebbe affiancare Mina. Davanti, il ballottaggio tra Kiliçsoy e Borrelli, che ha rotto il ghiaccio negli ultimi venti minuti della gara col Sassuolo.

Tutto esaurito

Seduta intensa, ieri pomeriggio ad Asseminello. Ad Assistere all’allenamento c’era anche il presidente Tommaso Giulini. L’attesa per lo scontro diretto con i grigiorossi è frenetica, non solo in campo. La prima scossa, infatti, arriva dai tifosi. L’Unipol Domus registrerà il tutto esaurito, è rimasto invenduto giusto un centinaio di biglietti tra Distinti e Tribuna. Sold out persino il settore riservato agli ospiti.

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