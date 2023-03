Zappa e Lella, la rivincita dei gregari 

Ci sono le Grandi Firme dei vari Marco Mancosu e Gianluca Lapadula, certo, oltre che del Re Claudio Ranieri. Ma dietro il riscatto del Cagliari c'è anche il lavoro oscuro di una classe operaia che, come da tradizione cinematografica, va in Paradiso. Perché il Cagliari ora corre e lo fa anche grazie a chi, dopo anni di delusioni, sta dimostrando che in questa squadra può dire la sua o ancora di chi, arrivato dalla Serie C, dopo esser stato dimenticato in panchina nella gestione precedente, si è preso spazio a suon di prestazioni. Questione di fame, quella che fa emergere gente come Alberto Dossena o Paulo Azzi e che porta finalmente sotto i riflettori anche Gabriele Zappa e Nunzio Lella.

Benedizione di Ranieri

Dal suo arrivo, il tecnico ha regalato una serie di motti trasformati in regole all'interno di Asseminello. Come quello relativo all'importanza delle seconde linee: «Quando si vince, è merito soprattutto di chi gioca meno, quelli che si allenano sempre al massimo e si fanno trovare pronti quando serve». Com'è capitato, per esempio, a Lella, centrocampista classe 2000 che il Cagliari aveva pescato nelle giovanili del Bari dopo il fallimento del club pugliese, cresciuto prima ad Asseminello con la cura-Canzi e poi a Olbia, ancora col tecnico milanese, dove ha raggiunto il non trascurabile traguardo delle 100 presenze. Quest'anno, il ritorno alla base, anche se con scarse prospettive, visto il minutaggio datogli da Liverani. L'esordio a Marassi, contro il Genoa, il minuto finale, giusto il tempo di emozionarsi all'idea di disputare per la prima volta una gara di Serie B. Poi ancora due presenze, sempre entrando all'89', contro Sudtirol e Parma e senza mai poter dimostrare nulla. Quando Lella ha avuto l'occasione di giocare un po' di più, praticamente non è più uscito. Intanto il botto contro il Cosenza, con Pisacane che lo lancia nella mischia nei 17' finali e il gol a chiudere i conti, abbastanza per toccare il cielo con un dito. Ma lassù Lella si è trovato bene e le sue caratteristiche sono piaciute, e tanto, a Ranieri.

Cogli l'attimo

In un centrocampo spesso in emergenza, l'ex dei bianchi ha saputo cogliere al volo l'occasione datagli dal nuovo padrone della panchina rossoblù. Dopo un girone d'andata da spettatore, Lella ha avuto contro la Spal la sua prima maglia da titolare, partendo nell'undici iniziale per altre cinque volte e restando fuori, per infortunio, solo nelle gare contro Genoa e Brescia. Fisicità messa al servizio della squadra, corsa continua e inserimenti senza palla, ma anche un lavoro oscuro, come quello che a Reggio Calabria ha permesso ad Azzi di imperversare sulla fascia sinistra, con la copertura di Lella alle sue spalle. Candidato ideale per un Oscar per il ruolo di miglior attore non protagonista.