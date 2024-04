Zappa: contro l’Inter daremo il 120% 

Domenica tornerà da ex a San Siro, anche se poi con l'Inter ci ha giocato solo a livello giovanile. «E infatti», spiega Gabriele Zappa, ospite a “Il Cagliari in diretta” su Radiolina e Videolina, «per me questa è una partita come le altre, senza emozioni particolari». Emozioni le dà invece il Cagliari e una salvezza che, dopo la vittoria con l'Atalanta, non è mai stata così vicina. «Ma abbiamo preso solo una boccata d'aria, mancano ancora tante partite con tanti punti a disposizione. Non dobbiamo mollare di un centimetro fino a quando ci salveremo».

Che rimonta

È ancora forte l'adrenalina della vittoria con la Dea: «Sono stati tre punti fondamentali, ma già in settimana si respirava un'aria positiva prima della partita. Speriamo di viverne altre così». Una vittoria voluta fortemente: «Non abbiamo mollato, eravamo fiduciosi. Dalla panchina, anche dopo la loro rete, vedevamo che tutti davano il massimo. C'è stata la reazione e, dopo il gol di Augello, ci abbiamo creduto ancora di più». Ed ecco la rimonta, l'ennesima di questa stagione indimenticabile: «Ogni volta sono emozioni forti. Ma l'emozione più grande la vivremo con la salvezza».

Sgambetto

Dall'Atalanta all'Inter, Zappa non vuol partire battuto. «Ci aspetta la partita più difficile del campionato, contro la squadra più forte. Ma daremo il 120%, perché il 100% non basta, lottando con le unghie e con i denti». Nessuna paura, chi lotta per la salvezza non può permetterselo: «Una partita bella, perché tutti sognano di giocarla: uno stadio pieno, loro carichi a mille... Ecco, sarebbe bello fargli uno scherzetto. Emozioni da ex? No, per me è una partita come le altre, ho vissuto l'Inter solo a livello giovanile».

Un amore ritrovato

Al suo quarto anno, Zappa ha scoperto un legame fortissimo con i tifosi: «Forse anche io avevo bisogno di vivere maggiormente la Sardegna e i tifosi per capire cosa potevano darci. Dall'anno scorso allo stadio c'è un clima diverso, è come avere una spinta fondamentale alle nostre spalle e quest'anno si è sentita tanto nelle rimonte. Quando segnavamo lo stadio tremava». E ora il numero 28 rossoblù quasi vola sulle ali dell'entusiasmo di chi ama il Cagliari: «Mi sento legatissimo a loro, ci fanno sentire l'affetto e quanto tengano al Cagliari. Basta vederli quando fanno migliaia di chilometri per supportarci».

La forza del gruppo

I tifosi a spingere e un allenatore come Ranieri che guida in gruppo unico: «Quando sbagli, sai che ci sono almeno 7-8 leader, compagni pronti a sostenerti e aiutarti. È un gruppo bellissimo, che è stato la nostra forza lo scorso anno e lo è anche ora». Momenti indimenticabili: pensi alla prima rete in A contro il Genoa. «E invece scelgo quello con l'Ascoli, il primo con la maglia del Cagliari. Non vivevo un momento facile, per la scomparsa di mio cugino. Quel gol è stato una rivincita per l'anno precedente, sia a livello personale che di squadra. Per questo il gol all'Ascoli lo considero il più importante fin qui della mia carriera». Ora due sogni: «La salvezza e vestire, almeno una volta, la maglia della Nazionale».

