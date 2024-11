Zappa, adesso il rinnovo del contratto 

La doppietta al Milan non vale solo il punto in più in classifica per il Cagliari. Fa salire -indubbiamente - le quotazioni di Gabriele Zappa, oltre alla notorietà, e potrebbe dargli più forza contrattuale, sia per quanto riguarda l’ingaggio sia per la durata del nuovo accordo. Certo fa strano anche solo pensarlo, ma è proprio così: il giocatore del momento, l’anti-Diavolo, è in scadenza alla fine di questa stagione e - tecnicamente, se non dovesse arrivare prima la firma - a gennaio può addirittura accordarsi con un’altra squadra. La situazione sembra essere abbastanza sotto controllo, non dovrebbe esserci un pericolo di fuga a costo zero come nel caso di Nandez, la scorsa estate. Già sono state messe le basi per un rinnovo, c’è la volontà di entrambe le parti di proseguire insieme. La trattativa, però, è ancora tutta da sviluppare, limare. E chissà se l’exploit di sabato scorso può in qualche modo condizionarla. Fiato sospeso, dunque. Tra l’altro, il giocatore monzese non è l’unico rossoblù con i mesi contati. Al momento, il 30 giugno del 2025 è la “deadline” per altri otto giocatori (esclusi quelli in prestito con diritto di riscatto), tra i quali Viola, Deiola e Augello. Per gli ultimi due, così come per lo stesso Zappa, il rinnovo dovrebbe consumarsi entro la fine dell’anno. Fiato sospeso, invece, per Mina, Azzi, Palomino, Lapadula e Jankto.

Il Cagliari nel destino

Gabriele Zappa è arrivato in Sardegna nell’estate del 2020 dal Pescara - su esplicita richiesta dell’allora tecnico Eusebio Di Francesco - firmando un contratto quinquennale che si appresta quindi a chiudere con questo campionato. La sua è stata una crescita continua, contrassegnata da tante critiche all’inizio, poi solo soddisfazioni. Alla fine, il Cagliari, se l’è preso e tenuto stretto, il difensore cresciuto nelle giovanili dell’Inter. Il cross di Bari al 94’ per Pavoletti è entrato di prepotenza nella storia rossoblù. Figurarsi i due gol segnati al Milan (e potevano essere tre). Per lo stesso Davide Nicola - che pure aveva altri programmi da quelle parti - è stato da subito un punto fermo, prima come braccetto poi come terzino. Titolare inamovibile e affidabile anche nei momenti di maggiore pressione per la squadra. Venti giorni fa, sono iniziati i primi contatti tra il suo agente, Giuseppe Riso, e il direttore sportivo rossoblù Nereo Bonato. Molto più di una manifestazione di interesse. In ballo un contratto triennale. L’obiettivo, appunto, è quello di chiudere il cerchio entro la fine del 2024. E quanto il club tenga a Zappa e ci punti forte per il futuro lo si è capito chiaramente il giorno di Cagliari-Torino quando il presidente Tommaso Giulini, dopo aver posato insieme a lui con la maglia celebrativa delle 150 presenze in rossoblù, ha voluto rimarcare poi il traguardo con un post e la foto insieme su X: «150 (anzi 151) maglie SUDATE» più tre emoticon di applausi e due cuori, uno rosso e uno blu. Nel frattempo, le partite con il Cagliari sono diventate 155 per Zappa, l’ultima leggendaria.

Tempo al tempo

Anche per Deiola e Augello sono iniziate da un mese circa le grandi manovre per il rinnovo del contratto in scadenza a giugno, presumibilmente un biennale per entrambi. Su Azzi, Palomino e Jankto il Cagliari ha un’opzione per prolungare l’accordo e ora dovrà capire come e quando esercitarla, eventualmente. Con Mina si va sulla stessa direzione, una volta chiusa la finestra invernale del mercato. E il mercato condizionerà - inevitabilmente - il futuro di Lapadula che chiuderà la stagione a 35 anni e potrebbe cercare altrove, da svincolato, l’ultimo vero contratto della carriera, magari in Serie B o in Perù. Tempo al tempo.

