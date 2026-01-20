Zappa a parte, ma spera per Firenze 

Nuova tappa di avvicinamento alla trasferta di Firenze per il Cagliari, ieri mattina al Crai Sport Center di Assemini. Il maltempo non ha certo fermato i giocatori di Pisacane che, dopo una prima parte della seduta in palestra, si sono trasferiti in campo dove hanno iniziato a fare sul serio anche dal punto di vista tattico dopo essersi concentrarti, il giorno prima, sui pro e i contro della gara giocata (e vinta) con la Juventus.

Fiato sospeso

Ancora sotto osservazione Zappa, tradito dal retto femorale della coscia destra proprio nella rifinitura sabato mattina. Il fastidio sembra dargli tregua. Il giocatore monzese (ha appena superato le 200 presenze in rossoblù) si è comunque limitato a svolgere un lavoro personalizzato ieri nella speranza di riaggregarsi al gruppo in tempo per la prossima rifinitura, in programma venerdì mattina prima della partenza. Il match con la Fiorentina (a sua volta reduce dalla vittoria sul Bologna) si giocherà, invece, sabato a partire dalle 18.

Indisponibili

Sicuramente out Deiola e Folorunsho, oltre a Belotti e Felici. Oggi ad Asseminello nuovo allenamento al mattino. (f.g.)

