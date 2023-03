Zaporizhzhia, bombe sulle case 

Kiev. «Ma quale pace?». La domanda retorica è del presidente ucraino Volodymyr Zelensky dopo i nuovi raid russi che hanno bersagliato il suo Paese all'indomani dell'incontro al Cremlino tra Vladimir Putin e Xi Jinping in cui lo zar ha lodato il piano di pace cinese. Su Twitter il leader ucraino ha postato le immagini di un'esplosione che ha sventrato un palazzo nella città di Zaporizhzhia: un attacco in pieno giorno che ha provocato almeno una vittima e 34 feriti, tra cui due bambini di sette e nove anni. Colpito anche un altro edificio, appartamenti in fiamme. Nella notte altre otto persone erano rimaste uccise in un raid nella regione di Kiev, a Rzhyschiv, che ha colpito una residenza studentesca.

La notte di terrore

Gli ucraini hanno fatto sapere di aver abbattuto sedici droni ma cinque sono sfuggiti dal mirino e hanno portato morte e distruzione in un'altra giornata di guerra. «Un’altra notte di terrore russo contro l'Ucraina. Ogni volta che qualcuno cerca di sentire la parola “pace” a Mosca, lì viene dato un altro ordine per questi raid criminali», ha denunciato Zelensky. Il presidente ucraino è comparso al fronte, vicino a Bakhmut, dove ha consegnato le medaglie ai soldati ringraziandoli per il servizio alla patria; si è poi spostato a Kharkiv per consegnare un riconoscimento al suo sindaco, Igor Terekhov.

I rischi per la centrale

Mosca invece è tornata a puntare il dito contro gli Stati Uniti: gli Usa «giocano con il fuoco» continuando le loro azioni ostili contro la Russia, «non solo in Ucraina», ha tuonato il vice ministro degli Esteri Serghei Ryabkov, agitando ancora lo spettro di un conflitto nucleare come una probabilità oggi «più alta di quanto si sia mai visto negli ultimi decenni». Gli ha fatto eco il ministro Serghei Lavrov, che ha accusato il Regno Unito per l'annunciata fornitura di proiettili all'uranio impoverito che «provocheranno un'ulteriore escalation delle tensioni». Sul terreno resta alta la tensione a Zaporizhizha, nelle cui vicinanze c'è la centrale nucleare più grande d'Europa, ora sotto controllo russo: il direttore generale dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica Rafael Grossi ha lanciato l'allarme sulla possibile disconnessione della centrale dalla linea elettrica esterna, mentre l'ultima linea di riserva da 330 kilovolt, danneggiata dal primo marzo, rimane disconnessa e in riparazione.