Zanzare positive, è allarme West Nile 

Dopo le due cornacchie positive alla West Nile trovate a Solarussa, adesso il virus è stato riscontrato anche a Torregrande in un gruppo di zanzare che possono trasmetterlo alle persone e agli animali. I campioni degli insetti risultati positivi sono stati spediti al centro di referenza nazionale dell’istituto zooprofilattico sperimentale di Teramo per la conferma. E adesso cresce l'allarme e il Comune ha già predisposto un’ordinanza per mettere subito in campo tutte le misure di prevenzione e controllo ed evitare così un’ulteriore diffusione del virus ed eventuali contagi.

I rischi

La paura ritorna. L’Istituto zooprofilattico della Sardegna e il Dipartimento di Igiene e prevenzione sanitaria della Asl 5 hanno sistemato una quindicina di trappole in punti strategici tra cui la zona dell’ospedale San Martino per la cattura di gruppi di zanzare. «Una di queste trappole, piazzata a Torregrande, ha catturato un gruppo di zanzare risultate positive – spiega Enrico Vacca, responsabile della sanità animale dell’Asl 5 -Abbiamo avvisato anche l’assessorato regionale alla Sanità affinché il sangue, gli organi e i tessuti dei donatori vengano sottoposti agli opportuni controlli».

I consigli

Maria Valentina Marras, direttrice del Servizio di igiene e sanità pubblica dell’Asl oristanese, ricorda a tutti i cittadini di adottare le misure di prevenzione «come evitare i ristagni d’acqua e svuotare di frequente i sottovasi dei fiori, tenere le piscine per i bambini vuote o coprirle quando non sono usate, trattare con opportuni prodotti i tombini e i pozzetti, coprire le cisterne. Schermare le porte e le finestre con le zanzariere, evitare di sostare nei parchi e nei giardini soprattutto di notte quando le zanzare sono più attive». Massima attenzione dunque, mai abbassare la guardia. Anche perché «non esiste vaccino, per il momento bisogna affidarsi alla prevenzione, gli anziani e chi soffre di particolare patologie eviti di uscire la sera». Importanti precauzioni per evitare che si ripeta il disastro del 2011: 18 cavalli morti, 4 vite umane perse per sempre. Anche l’anno scorso il virus ha causato grossi danni: 9 persone colpite dalla West Nile, tre anziani deceduti.

L’ordinanza

Il Comune intanto ha emanato un provvedimento in cui ordina agli Enti competenti in materia di sanità pubblica, emergenze sanitarie e tutela ambientale di «potenziare l’informazione affinché le persone che vivono o lavorano nell’area provinciale interessata da circolazione virale adottino le misure più idonee per ridurre il rischio di essere punte dalle zanzare, collaborino alle attività di rimozione dei focolai larvali e all’effettuazione dei trattamenti larvicidi nei focolai non rimovibili nelle aree private». Inoltre nelle zone in cui si concentrano soggetti a rischio come ospedali, ospizi o residenze protette si deve «valutare la disinfestazione con adulticidi». Tra le altre raccomandazioni anche quella di segnalare al Servizio veterinario sanità animale della Aasl (ai numeri 0783 317767 a Oristano, 0783 91774 ad Ales, 0785 560361 a Ghilarza) la presenza di uccelli morti o moribondi affinché si possano eseguire gli esami di laboratorio per l’accertamento dei virus trasmessi da insetti vettori.

RIPRODUZIONE RISERVATA