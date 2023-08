Zanzare positive al virus “Usutu” vicino all’ospedale  

Dopo la Febbre del Nilo, ecco l’Usutu. Per la prima volta nell’anno in corso il virus è stato rilevato nell’Oristanese. Un gruppo di zanzare, catturato dalle trappole sistemate vicino all’ospedale San Martino, è risultato positivo all’infezione aviaria che si trasmette tra uccelli e mammiferi. Gli stessi campioni isolati saranno trasmessi al centro di referenza nazionale dell’Istituto Zooprofilattico sperimentale di Teramo per la conferma. «La situazione è sotto controllo – assicura Maria Valentina Marras, direttrice del servizio di Igiene e Sanità pubblica della Asl – per i cittadini rimangono valide le stesse precauzioni da adottare, già comunicate per prevenire i contagi della Febbre del Nilo».

L’Azienda sanitaria, tuttavia, ha già inviato al Comune una proposta di ordinanza al fine di mettere subito in campo tutte le misure di prevenzione e controllo ed evitare così un’ulteriore diffusione del virus ed eventuali contagi all’uomo. Meno pericoloso rispetto rispetto al West Nile, l’Usutu può causare mortalità tra alcune specie di volatili e provocare nell’uomo forme asintomatiche, influenzali e, molto più raramente, meningo-encefaliti. Importante assumere alcuni accorgimenti: eliminare le raccolte di acqua stagnante, dove si sviluppano le larve di zanzare. ( m. g. )

