Zanzare positive al virus Usutu sono state registrate in via Ponente a Oristano e nella ex biblioteca comunale di Torregrande. La comunicazione ufficiale da parte della Asl è arrivate nei giorni scorsi e subito sono scattate le verifiche e una serie di controlli da parte della Provincia. Da oggi sono previsti anche trattamenti antilarvali porta a porta nei giardini delle abitazioni e nelle strutture presenti in un raggio di circa 200 metri dai punti di campionamento individuati per eliminare i focolai di riproduzione delle zanzare. La Provincia evidenzia che «gli stessi trattamenti antilarvali, nelle pertinenze pubbliche, sono stati eseguiti ogni mese nel periodo primavera estate e l’ultimo controllo è avvenuto regolarmente la scorsa settimana» si legge in una nota. Il trattamento adulticida, presumibilmente, sarà programmato per la prossima settimana. ( m.g. )

