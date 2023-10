Zanzare, piano d’emergenza 

Continuano a proliferare zanzare e blatte, complice il caldo anomalo. Dormire senza sentire il rumore di una zanzara o non essere punti almeno una volta al giorno è impossibile. E le blatte, non di rado si fanno la “passeggiata” per strada e anche all'interno di scantinati e case.

Fioccano le segnalazioni al Comune da parte di cittadini che non ne possono più. «È vero che se continua questa siccità e questo caldo, gli insetti non spariscono. Però il Comune può fare la sua parte aumentando le disinfestazioni in giro per la città», commenta Giulia Massidda, un'abitante di via Silio Italico. «Di reclami ne facciamo spesso ma vorremmo intervenissero più celermente». Le fa eco un residente di via Cesare Cabras, che preferisce l'anonimato: «Abbiamo un'invasione di zanzare che gli anni scorsi a ottobre non si registrava. Un mio vicino ha trovato due blatte in casa nel giro di dieci giorni». Sono stati avvistati anche dei topi, perlopiù morti, probabilmente uccisi dai gatti. «Per fortuna ci sono i mici», dice Maria Teresa Fenu».

Piano di azione

La competenza su disinfestazioni e derattizzazioni spetta alla Città metropolitana. Il Comune comunque non sta a guardare e pochi giorni fa c'è stata la Commissione Igiene urbana voluta dall'assessora Paola Piroddi, alla quale hanno partecipato anche il delegato della Città Metropolitana Roberto Mura e il direttore generale della Proservice Paolo Pirino. Si è parlato degli interventi di derattizzazione e disinfestazione, per i quali l'ente metropolitano si avvale della Proservice. «Riceviamo segnalazioni tutto l’anno tranne in inverno. Da marzo ce ne sono state circa 200 sulle blatte» spiega Piroddi: «Un nostro ufficio inoltra le segnalazioni inviate via mail e telefono dagli utenti, alla Città metropolitana: Proservice poi invia all'ufficio l’elenco delle vie dove sono previsti gli interventi e noi avvisiamo i cittadini. Anche quelli nelle scuole non li decidiamo noi». Per Piroddi, è utile il lavaggio delle fognature: «Verificheremo con Gesenu la fattibilità di un progetto mirato». Mura e Pirino ribadiscono che «le azioni di prevenzione sono inutili. Pensare di eliminare le zanzare soprattutto dalle zone umide è impossibile, la diffusione di insetti e topi dipende molto dai comportamenti dei singoli, come lasciare i vasi con acqua stagnante, acquitrini nei giardini, eccetera». E se c’è un topo in un parco, Proservice dice che nei luoghi aperti si interviene con le trappole.

