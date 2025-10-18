Zanzare, parco e scuola chiudono per disinfestazione 

Invasione di zanzare a Su Planu dove mercoledì è in programma una disinfestazione nel quartiere con tanto di chiusura di scuole e luoghi pubblici.

La decisione è contenuta in un'ordinanza firmata venerdì dal sindaco Gigi Concu dopo la comunicazione inoltrata dalla Città metropolitana: l’area interessata - come riportato nel documento - è quella del parco dei Bimbi, tra la piazza Boiardo e le vie Metastasio e Cavalcanti. Un intervento richiesto anche per prevenire la presenza di altri insetti, oltre che per eliminare il problema zanzare.

«La comunicazione della Città metropolitana indica che il trattamento di disinfestazione da insetti comporta sia l’interdizione al traffico nonché lo stazionamento delle persone nell’area interessata dall’intervento», viene spiegato nell’ordinanza.

Da qui la decisione di chiudere «il parco dei Bimbi, la scuola dell’infanzia di via Metastasio, la biblioteca e la sede staccata degli uffici comunali per mercoledì 22 ottobre, con riapertura nella giornata successiva di giovedì 23». Chiusa quindi anche l’Anagrafe della sede staccata di via Metastasio, ma «sarà operativo lo sportello nel Municipio di via Istria dalle 8,30 alle 11», spiegano dal Comune.

