Zanzare, l’invasione autunnale 

Un’invasione che non accenna a fermarsi. Le zanzare, con le piogge dei giorni scorsi, hanno aumentato il livello di prolificità. Un attacco senza precedenti di questi insetti che fa registrare un’evoluzione della specie nella lotta tra la nuova arrivata “zanzara tigre” e la nostra piccola ma molesta “culex pipiens” che ha cambiato le abitudini di attacco e ora, come la rivale, punge e succhia il sangue anche di giorno e non solo al crepuscolo o durante le ore notturne.

La battaglia

La lotta contro le zanzare non conosce feste o giorni di riposo per il centro Antinsetti dellaa Città metropolitana, in via Rockefeller. Un “esercito” composto da 16 specialisti in prima linea sul campo combatte battaglia quotidiana contro gli insetti. Al vertice del team Claudio Cabras, coadiuvato da Luca Locci. Il numero delle zanzare è sensibilmente aumentato, perché? «Il cambiamento climatico è certamente un fattore determinante», spiega Cabras. «Il fatto che possa essere percepito un aumento di questi insetti è dovuto a temperature e umidità elevate del periodo. Le piogge degli ultimi giorni hanno fatto il resto creando l’habitat ideale per la loro riproduzione. Che tipo di zanzare sono più comuni in città? «La specie più diffusa è certamente la “culex”, ma il suo domino è contrastato dalle “zanzare tigre” arrivate in Sardegna e con i container sulle navi. Ma non sono mai sparite le anofele, che però non trasmettono più la malaria», afferma Luca Locci.

La prevenzione

Quali sono le armi di “distruzione di massa”? «Per contrastare la proliferazione eseguiamo un trattamento anti larvale secondo un calendario ben preciso che impone il controllo di ciascuna delle 330 strade cittadini almeno una volta ogni 10 giorni». La parola d’ordine è profilassi. «Abbiamo bisogno della collaborazione di tutti i cittadini, con i nostri interventi di prevenzione risolviamo l’80 per cento dei problemi, il resto è nelle loro mani». Quali sono i consigli principali? «Non lasciare mai l’acqua nei sottovasi per più di un giorno ed evitare che si formino pozzanghere con acqua stagnante». Come si sviluppa l’intervento? «Dopo la segnalazione al nostro centro (telefono 070/4092451) e il sopralluogo attiviamo trappole elettriche che ci consentono di individuare la specie, poi con pastiglie effervescenti inibiamo lo sviluppo delle larve». La lotta è anche biologica? «Abbiamo vasche dove alleviamo le gambusie, piccoli pesci che si nutrono di zanzare. Le offriamo gratuitamente a chi ha ristagni d’acqua come fontane o vasche».

La mappa

Non c’è zona del capoluogo che non registri invasioni, quali sono le zone dove sono più numerose? «In generale nelle aree dove la vegetazione è più fitta e l’acqua stagnante. In particolare – aggiungono – registriamo focolai nei cimiteri cittadini di San Michele e Bonaria, dove ogni vaso di fiori è un potenziale focolaio, i parchi cittadini come Monte Urpinu e Terramaini. Alcune specie – concludono – riescono a riprodursi anche in acque salmastre con bassa salinità».

