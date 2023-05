Zanzare e zecche, disinfestazione al via  

Con il bel tempo, le zanzare a nuvoloni e le zecche a nuvolette (ma più pericolose), per gli oristanesi ritornano fastidi e paure. Il Comune ha ricordato ai cittadini i soliti sistemi per difendersi dai virus trasmessi dalla puntura di zanzara come la Febbre del Nilo e il virus Usuru che in Sardegna dal 2022 ha interessato 8 persone di cui gran parte a Oristano e zone vicine. Oltre alle zanzariere a porte e finestre, l’abbigliamento di color chiaro, insetticidi e zampironi l’amministrazione pubblica raccomanda l’eliminazione di pozze stagnanti ricordando a se stessa la disinfestazione preventiva e, per quanto riguarda le zecche, la pulizia dei giardini e gli spazi verdi della città dove trovano terreno facile.

Il Comune

«Ci rendiamo perfettamente conto che con la stagione estiva bisogna fare gli straordinari per evitare i fastidi, a volte molto dolorosi, dovuti alle zecche e ad altri parassiti pericolosi per le persone. Da diverse settimane abbiamo predisposto attraverso Oristano Servizi un piano di pulizia che interessa tutti i giardini e comunque il verde della città e delle frazioni. Il piano sta procedendo ma le forze lavoro sono quelle che sono. Siamo ancora in attesa che la burocrazia sblocchi i 21 lavoratori di Forestas ai quali si aggiungono i 5 assunti a tempo determinato dall’amministrazione comunale», precisa l’assessore all’ambiente Maria Bonaria Zedda.

Le preoccupazioni

Si procede con difficoltà mentre zecche e zanzare avanzano velocemente con grande preoccupazione delle famiglie che si trasformano in proteste. Alcuni obiettivi sui quali concentrare le attenzioni: il parco di viale Repubblica frequentato dai bambini e quindi più sensibile di altri, i giardini di Torangius e le piste ciclabili di viale Repubblica, quella della circonvallazione nord e per Silì dove le erbacce abbondano. «Per Silì sta per partire un intervento per la sistemazione della pista; quella che dal ponte sul Tirso incontra la provinciale per Simaxis è invece della Provincia mentre l’altra che da viale Repubblica porta a Torregrande non presenta grandi problemi. Certo, occorre come tutte le altre pedonabili e gli spazi verdi di attenzioni ben programmate. A giorni incontreremo le società che si occupano del verde e dell’igiene urbana per coordinare e accelerare gli interventi che riguardano la città, le frazioni e Torregrande con la pulizia dell’arenile», risponde l’assessore Maria Bonaria Zedda. La pulizia dell’arenile dovrebbe partire dal 15 di questo mese ma si sta lavorando per tentare di anticipare. «Torregrande è una priorità ma non dimentichiamo di certo la città», conclude Zedda.