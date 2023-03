Zanzare, è già allarme West Nile 

Zanzare quattro stagioni. E forse non potrebbe essere altrimenti in uno territorio circondato da stagni e risaie, di certo a Oristano ma anche nei paesi è già scattato l’allarme: con le temperature più miti e l’umidità, soprattutto all’imbrunire c’è una vera invasione dai quartieri più periferici fino a Torregrande. Proteste ma soprattutto una diffusa preoccupazione perché il virus della Febbre del Nilo è sempre in agguato, un anno fa aveva fatto tre vittime (i cintai comlessivi erano stati 8). La Provincia intanto dà rassicurazioni sulla disinfestazione.

L’allarme

Da Sa Rodia a San Nicola fioccano le lamentele per la presenza di zanzare e insetti: già da queste prime giornate primaverili, soprattutto in prossimità di giardini pubblici e di aree sportive all’aperto, la situazione sta diventando difficile e spesso i rimedi fai da te, le zanzariere alle finestre non sono sufficienti. A Torregrande va addirittura peggio, i residenti e gli operatori dei locali sollecitano a gran voce interventi di disinfestazione prima che la stagione estiva entri nel vivo. Anche nei paesi vicini si registrano problemi simili.

Gli interventi

La Provincia fa sapere che l’opera di disinfestazione non si ferma mai con costanti monitoraggi e trattamenti antilarvali che vengono nei centri abitati e nelle periferie di tutti i paesi. Dall’Ente fanno sapere che il Servizio disinfestazione è già intervenuto in città e nelle frazioni ma anche in diversi centri (Santa Giusta, Cabras e Solanas, Zeddiani, San Vero Milis, Baratili San Pietro, Ollastra, Nurachi, Riola Sardo, Zerfaliu, Siamaggiore, Tramatza, Bauladu, Solarussa, Siapiccia, Villanova Truschedu). «Tutti gli interventi sono ripetuti periodicamente» ripetono dalla Provincia che, pur con mezzi e personale ridotto rispetto al passato, è sempre in prima linea nella lotta alle zanzare.