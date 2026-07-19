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20 luglio 2026 alle 01:44

Zanon e Kofler nel mirino per la difesa 

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Assemini. Ultimi due giorni di ritiro nell’Isola, mercoledì il Cagliari si trasferirà a Ponte di Legno, in Alta Val Camonica, dove si tratterrà sino al 1° agosto. Sarà la fase cruciale della preparazione atletica per i rossoblù e, prima che finisca, il direttore sportivo Pietro Accardi spera di completare la squadra per mettere l’allenatore Fabio Pisacane e il suo staff nelle condizioni migliori possibili per lavorare in vista del debutto stagionale ufficiale, in Coppa Italia, tra meno di un mese, in programma il 14 agosto alla Unipol Domus contro la vincente tra Union Brescia e Arezzo.

Le priorità in difesa

Completato il centrocampo, il nuovo ds rossoblù è focalizzato ora sulla difesa, alla ricerca di un centrale e di un terzino destro per colmare i vuoti lasciati da Alberto Dossena e Marco Palestra. Per quanto riguarda il cuore del reparto arretrato, il 21enne talento di Merano Raphael Kofler resta in cima alla lista. Il tira e molla con il Sudtirol sul prezzo e sul tipo di formula potrebbe sbloccarsi da un momento all’altro. Così come è arrivata al momento clou la trattativa con la Carrarese per l’esterno Simone Zanon, anche lui di Merano, curiosamente, sul quale hanno messo gli occhi addosso da tempo anche il Padova e, soprattutto, il Pisa.

Il post Belotti

Dopo il mancato rinnovo di Belotti per problemi fisici, tra gli obiettivi del Cagliari c’è inevitabilmente anche un altro attaccante, più o meno esperto. Non è comunque una priorità, lo stesso Pisacane vuole valutare le punte che ha in questo momento in rosa, in primis Kingstone Mutandwa, già suo giocatore nella Primavera e appena rientrato dall’esperienza in Austria dove ha segnato 16 gol con la maglia del Ried. Resta in ogni caso nel mirino lo scozzese del Verona Kieron Bowie. E per quanto il Sassuolo sia decisamente più avanti, non si è ancora spezzato del tutto il filo con l’Atalanta per Daniel Maldini.

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