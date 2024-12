Zaniolo è tornato, funziona la cura Gasp

Il colpo di testa del 2-0 nel finale, la corsa sotto il settore ospiti senza maglia e le lodi del ct Luciano Spalletti. Il finale del posticipo all'Olimpico è bastato a Nicolò Zaniolo per entrare nel cuore dei tifosi dell'Atalanta e rendersi ancora più antipatico a quelli della Roma, con cui s'era lasciato male a gennaio 2023 nonostante una Conference League vinta l'anno prima e rilanciarsi in chiave Nazionale. Il gol e l'esultanza sono state le risposta del fantasista mancino ai fischi al suo ingresso al posto di Lookman. E' finita quasi in rissa per i nervi di un paio di ex compagni che lo hanno “inseguito” mentre i compagni dell'Atalanta facevano scudo. Tullio Gritti, vice dello squalificato Gian Piero Gasperini, ha minimizzato: «Ha esultato sotto i nostri tifosi. Le provocazioni lasciano il tempo che trovano».

Ha fatto la punta centrale anche stavolta, Zaniolo, rivitalizzato dalla cura Gasperini che lo utilizza alternativamente da esterno nel tridente, finora mai da titolare. Tornato dal prestito all'Aston Villa per essere girato a Bergamo, all'inizio il suo stesso allenatore ne parlava in termini di scommessa da recuperare fisicamente. Al secondo gol nerazzurro dopo quello in Champions a Stoccarda il 6 novembre, all'atalantino ora si aprono le porte del ritorno in Nazionale: «Può fare la punta esterna o giocare in zone centrali per poter ricevere palla spalle alla difesa», le parole di Spalletti al Galà del calcio. Due palloni in porta in 282 minuti, 8 presenze in campionato e 5 in Europa, sono il biglietto da visita per rilanciare una carriera accorciata da infortuni e operazioni.

