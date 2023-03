Zaniboni, la salma torna a casa 

Fine dell’agonia. I resti di Alessandro Zaniboni tornano a casa. A 605 giorni dalla scomparsa nel Supramonte di Baunei e a 106 dal ritrovamento, è tutto pronto per dare una degna sepoltura all’uomo rimasto vittima di un incidente mentre il 25 luglio 2021 era in escursione nell’altopiano. Nei giorni scorsi la procuratrice facente funzioni di Lanusei, Giovanna Morra, ha rilasciato il nulla osta per la restituzione della salma ai familiari, oggi attesi in Ogliastra. «È giunta l’ora di riunire la famiglia», ha detto Gianluca Zaniboni, 51 anni, fratello della vittima che di anni ne aveva 55 e nella vita di tutti i giorni esercitava la libera professione di geometra. Domani è prevista la cremazione e mercoledì la famiglia Zaniboni rientrerà a Grado con l’urna contenente le ceneri di Alessandro, ritrovato senza vita il 4 dicembre scorso da un gruppo di cacciatori di Baunei.

Morte naturale

In attesa che la famiglia entri in possesso della relazione sull’autopsia, c’è una già certezza che fuga anche i residui dubbi: Alessandro Zaniboni è morto per cause naturali, verosimilmente in conseguenza del trauma che si è procurato dopo la caduta. Quell’incidente gli è stato fatale. Nessun elemento riconducibile a violenza, com’era chiaro sin dai primi momenti del ritrovamento del cadavere, rimasto custodito per più di tre mesi nella cella frigorifera dell’obitorio dell’ospedale di Lanusei. La salma verrà ricomposta prima della cremazione, dopodiché la famiglia rientrerà in Friuli per l’estremo saluto ad Alessandro Zaniboni, padre di una ragazza poco più che ventenne che studia a Madrid.

Ultimo atto

Oltre alla figlia Tea, avranno una tomba su cui piangere il loro caro anche l’anziana madre, il fratello e la sorella. La salma del tecnico esperto in saldature verrà tumulata nella tomba in cui riposa il nonno materno, nel cimitero di Grado.