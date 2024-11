Zanetti: «Purché diamo il massimo» 

«Contro il Cagliari sarà una battaglia, è una partita importante per loro e per noi. La differenza sta nella condizione psicologica di entrambi». L’allenatore del Verona, Paolo Zanetti, presenta il match di domani sera contro i rossoblù. «Posso accettare tutto, purché si dia il massimo. Conta solo la partita di Cagliari e che l’Hellas a fine anno sia salvo. In campo si va senza paura e senza pensieri».

Il tecnico dei veneti sa che la partita per lui assomiglia molto a un’ultima spiaggia e suona la carica: «In questo momento si riparte da zero. E la settimana è decisiva per le mie valutazioni. Va in campo chi ha a cuore le sorti dell’Hellas», dice categorico. Poi puntualizza: «Devo chiedere di più a me stesso. Ma ho sempre dato il massimo. In ritiro ci siamo tolti tutto il superfluo per pensare solo alla partita. I confronti ci sono stati. Se c’è il fuoco dentro è giusto così».

Uno sguardo alla classifica: «Non abbiamo l’acqua alla gola. Oggi, guardando la classifica, siamo dentro al nostro obiettivo. Siamo, invece, più esigenti con noi stessi». Le ultime raccomandazioni come imperativi: «Dobbiamo “morire” sul campo, dobbiamo buttare il cuore sul campo. Dobbiamo stare dentro a questi momenti».

