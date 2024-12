Zampilli dai tombini  della rete fognaria 

Quando piove in via san Salvatore a Sestu l’acqua zampilla dai tombini e finisce davanti alle porte delle case. Interviene l’assessore a Igiene urbana e Lavori pubblici Emanuele Meloni: «Le fogne sono state realizzate per le acque nere, ma in molte strade nella stessa rete passano anche quelle bianche, come le acque piovane che arrivano dai tetti; ciò incrementa il carico idraulico, generando un possibile sversamento». Un problema di varie zone, e si potrebbe risolvere, almeno in parte, con controlli più frequenti alle reti, a volte intasate.

