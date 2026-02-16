VaiOnline
17 febbraio 2026 alle 00:49

“Zampe quartesi”, le adozioni dei cani si fanno sui social 

Incentivare le adozioni e promuovere le iniziative legate al benessere animale. Con questi obiettivi principali nasce “Zampe quartesi”, il nuovo canale su Facebook e Instagram dedicato alle iniziative, alle storie e alle adozioni dei cani e gatti del territorio, promosso dal Comune.

Una pagina dove è possibile conoscere i cani che si trovano al canile convenzionato Shardana così poi da prendere appuntamento per andare a vederli e dare loro una seconda possibilità di vita. In collaborazione proprio con Canile Shardana è stato anche creato una sorta di curriculum per tutti i cani, per far sì che i futuri proprietari possano conoscere la loro storia e le loro caratteristiche.

Le presentazioni sono iniziate con Alma. La sua sorellina Alyssa è stata la prima “Zampa quartese” a essere adottata da quando è partito il progetto, ma Alma aspetta ancora la sua occasione. Ha un anno e mezzo e pesa dodici chili. La cagnetta è una delle tante provenienti dal canile lager di Santu Lianu sgomberato a ottobre del 2024, dove due donne, madre e figlia, detenevano 223 cani in condizioni precarie dentro una casa. Da allora è in canile dove condivide il box anche con altri cani e aspetta, lei come tanti altri, che qualcuno le possa dare un famiglia e far dimenticare la brutta avventura che ha vissuto. E poi c’è Milo, mentre Yoda fanno sapere gli amministratori del canale, «è stata adottata, andrà a Oristano e avrà una splendida famiglia tutta per lei. Ci dicono che ha già fatto il bagnetto ed è felicissima».

L'impegno del Comune per gli amici a quattro zampe non si ferma alle adozioni.

Anche nel 2025 è proseguito il lavoro per contrastare il randagismo, affrontare e limitare le nascite indesiderate, aiutare i cittadini che hanno difficoltà nel pagare le spese di sterilizzazione per i propri animali domestici.

Con "Progetto Quartu", negli ultimi 4 anni si è rafforzata la collaborazione con l'associazione Effetto Palla Onlus, con i veterinari ed i volontari, per la sterilizzazione e il monitoraggio di cani e gatti di proprietà, per quelli dei pastori e per le colonie feline non riconosciute. E periodicamente vengono organizzate le giornate del Chip day per l’apposizione gratuita del microchip e iscrizione all’anagrafe canina. (g. da.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

