Zampata di Pedro, colpo della Lazio 

Celtic Glasgow 1

Lazio 2

Celtic Glasgow (4-3-3) : Hart, A. Johnston, Philips (17’ st Carter-Wickers), Scales, Taylor, O'Riley, McGregor, Hatate (27’ st Paulo Bernardo), Maeda, Furuhashi (41’ st Oh), Yang (17’ st Palma). Allenatore Rodgers.

Lazio (4-3-3) : Provedel, Lazzari (39’ st Marusic), Patric, Romagnoli, Hysaj, Kamada, Vecino, Luis Alberto (23’ st Guendouzi), Felipe Anderson (22’ st Isaksen), Immobile (26’ st Castellanos), Zaccagni (39’ st Pedro). Allenatore Sarri.

Arbitro : Rumsas (Lituania).

Reti : nel pt Furuhashi al 12’ e Vecino al 29’; nel st Pedro al 50’.

Note : ammoniti Philips, Luis Alberto, Palma, Castellanos, Vecino.

Glasgow. La Lazio cercava la vittoria contro il Celtic in Champions League, e vittoria è stata. Il gol decisivo arriva all’ultimo respiro, in pieno recupero, e porta la firma di Pedro che con un preciso colpo di testa completa la rimonta biancoceleste. Al Celtic Park di Glasgow finisce 2-1 per la Lazio che conquista la prima vittoria europea della stagione.

Il primo tempo è equilibrato ma con poche occasioni a parte i gol: Furuhashi porta in vantaggio i padroni di casa, Vecino pareggia sugli sviluppi di un calcio d’angolo deviando un colpo di testa di Romagnoli. La ripresa è tutto sommato alla pari e solo nel recupero la Lazio trova il colpo della vittoria. Sarri manda in campo Pedro che in pieno recupero, al 50’ trova il gol che decide la partita: cross di Guendouzi per il colpo di testa dello spagnolo che prende in controtempo il portiere. E la Lazio fa festa.

RIPRODUZIONE RISERVATA