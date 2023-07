Zampata di Bilbao Tour de France, classifica invariata 

Il Tour de France non concede momenti di stanca. Quando on sono gli uomini di classifica a dare spettacolo in salita o gli sprinter in volate al limite, ecco le fughe promosse da coraggiosi come Pello Bilbao (Bahrain-Victorious). Il basco di Guernica ha vinto la decima frazione, Vulcania-Issoire di 167,2 km, con molti saliscendi, regolando i compagni di fuga, giunti divisi in due gruppetti. Secondo il tedesco Gorg Zimmermann, terzo l’australiano Ben O’Connor, i migliori di un tentativo che ha annoverato big come Chaves, Skjelmose, Kwiatkowski, Barguil, Alaphilippe. Il gruppo dei migliori a 2’53”, regolato da Jasper Stuyven.

La classifica

Per gli uomini di classifica, che domani potrebbero già tornare protagonisti, giornata abbastanza quieta. Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) conserva la maglia gialla con 17” di vantaggio su Tadej Pogacar (Uae Emirates) e 2’40” su Jai Hindley (Bora-hansgrohe). Nel gruppetto che segue si è inserito Bilbao, ora 5° a 4’34”, davanti ai gemelli Yates. Una tappa simile a quella di ieri è in programma oggi, da Clermont-Ferrand a Moulins per 179,8 km, con nuove occasioni per gli avventurieri di giornata.

Sardegna in vetrina

Intanto sono stati diffusi in dati relativi agli ascolti televisivi (sulla Rai) del Giro Donne concluso domenica con il trionfo dell’olandese Annemiek Van Vleuten a Olbia. Proprio l’ultima tappa, partita da Sassari, è stata la più vista in assoluto, mostrando i panorami della Sardegna, da Osilo a Perfugas, a Tempio, a un pubblico di 700.000 spettatori, 36mila in più rispetto alla Albenga-Alassio, seconda più vista, ma con identico share del 6,5%. Per la Nuoro-Sassari di sabato scorso, invece, 4,6% di share con 519.000 telespettatori. Per il Giro Donne la Sardegna, attraverso l’assessorato al Turismo, ha investito (moltiplicati per tre anni) 925.000 euro . L’anno scorso la Grande Partenza era stata a Cagliari, quest’anno l’arrivo finale a Olbia. Nel 2024 l’organizzazione passerà da Starlight a Rcs Sport ( c.a.m. )

