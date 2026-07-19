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Sorgono.
20 luglio 2026 alle 01:45

Zamboni dà una mano al Pronto soccorso del San Camillo 

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Svolta all’ospedale San Camillo di Sorgono dove arriva l’autorevole chirurgo Fausto Zamboni, direttore del Centro Trapianti di fegato dell’ospedale Brotzu di Cagliari. Il suo approdo grazie a un recente accordo con Asl 3 che consentirà al chirurgo di coprire i turni del Pronto soccorso, sguarnito dopo la fine del contratto dei gettonisti. Potrà supportare i tre medici rimasti insieme al personale infermieristico e agli oss. Domani l’inizio dell’avventura lavorativa del medico bresciano, impegnato per due volte la settimana nel presidio. Il suo è un curriculum d’eccellenza, maturato in decenni di esperienza fra le corsie cagliaritane con oltre 600 trapianti dal 2004 a oggi. Atteso l’arrivo di altri due specialisti cagliaritani che porteranno a pieno regime il Pronto soccorso.

Il sindaco Franco Zedde parla di «un risultato eccezionale» e segue da vicino l’iter progettuale per la base dell’elisoccorso di Chinneli e la nascita della nuova postazione del 118 a due passi dal San Camillo: «Un risultato costruito nel tempo dopo ampie interlocuzioni col dottor Zamboni a cui ho voluto illustrare la difficoltosa situazione dell’ospedale, dove nonostante gli immensi sforzi della Direzione distrettuale e del personale si deve far fronte alle carenze dei piccoli presidi. La disponibilità a tenderci la mano è stata immediata e gliene siamo grati».

Zedde traccia un bilancio positivo delle interlocuzioni con Ares, Areus e Asl 3: «Il nostro Comune è centrale nel diritto alla salute, per l’ospedale e per i servizi di assistenza al cittadino, come il Centro salute mentale che puntiamo a difendere».

Il comitato Sos Barbagia, che aveva manifestato preoccupazione per le carenze strutturali, ora si dice soddisfatto: «Ben venga l’arrivo di Zamboni e di tutti gli altri specialisti che possono apportare un beneficio alla nostra sanità. Apprezziamo questo risultato che confidiamo sia l’inizio di un percorso di potenziamento del Pronto soccorso». E poi: «Quando i sindaci tutti scendono in campo la vittoria è di tutti. Va riconosciuto al sindaco di Sorgono e alle autorità sanitarie di essere riusciti a portare sul territorio uno specialista di alto livello».

Da Tonara, il sindaco Tore Urru loda l’impegno di Zamboni: «La sensibilità mostrata verso il nostro territorio da un grande specialista può essere la chiave da cui ripartire per il rilancio del San Camillo. I luminari scelgono gli ospedali periferici che possono essere meta di chi ha prodotto eccellenza nei grossi centri”.

Alessandra Peddio, sindaca di Desulo, dice: «L’arrivo di Zamboni è una speranza per tutti, gli auguriamo buon lavoro, certi che sarà d’aiuto al territorio».

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