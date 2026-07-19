Zamboni dà una mano al Pronto soccorso del San Camillo 

Svolta all’ospedale San Camillo di Sorgono dove arriva l’autorevole chirurgo Fausto Zamboni, direttore del Centro Trapianti di fegato dell’ospedale Brotzu di Cagliari. Il suo approdo grazie a un recente accordo con Asl 3 che consentirà al chirurgo di coprire i turni del Pronto soccorso, sguarnito dopo la fine del contratto dei gettonisti. Potrà supportare i tre medici rimasti insieme al personale infermieristico e agli oss. Domani l’inizio dell’avventura lavorativa del medico bresciano, impegnato per due volte la settimana nel presidio. Il suo è un curriculum d’eccellenza, maturato in decenni di esperienza fra le corsie cagliaritane con oltre 600 trapianti dal 2004 a oggi. Atteso l’arrivo di altri due specialisti cagliaritani che porteranno a pieno regime il Pronto soccorso.

Il sindaco Franco Zedde parla di «un risultato eccezionale» e segue da vicino l’iter progettuale per la base dell’elisoccorso di Chinneli e la nascita della nuova postazione del 118 a due passi dal San Camillo: «Un risultato costruito nel tempo dopo ampie interlocuzioni col dottor Zamboni a cui ho voluto illustrare la difficoltosa situazione dell’ospedale, dove nonostante gli immensi sforzi della Direzione distrettuale e del personale si deve far fronte alle carenze dei piccoli presidi. La disponibilità a tenderci la mano è stata immediata e gliene siamo grati».

Zedde traccia un bilancio positivo delle interlocuzioni con Ares, Areus e Asl 3: «Il nostro Comune è centrale nel diritto alla salute, per l’ospedale e per i servizi di assistenza al cittadino, come il Centro salute mentale che puntiamo a difendere».

Il comitato Sos Barbagia, che aveva manifestato preoccupazione per le carenze strutturali, ora si dice soddisfatto: «Ben venga l’arrivo di Zamboni e di tutti gli altri specialisti che possono apportare un beneficio alla nostra sanità. Apprezziamo questo risultato che confidiamo sia l’inizio di un percorso di potenziamento del Pronto soccorso». E poi: «Quando i sindaci tutti scendono in campo la vittoria è di tutti. Va riconosciuto al sindaco di Sorgono e alle autorità sanitarie di essere riusciti a portare sul territorio uno specialista di alto livello».

Da Tonara, il sindaco Tore Urru loda l’impegno di Zamboni: «La sensibilità mostrata verso il nostro territorio da un grande specialista può essere la chiave da cui ripartire per il rilancio del San Camillo. I luminari scelgono gli ospedali periferici che possono essere meta di chi ha prodotto eccellenza nei grossi centri”.

Alessandra Peddio, sindaca di Desulo, dice: «L’arrivo di Zamboni è una speranza per tutti, gli auguriamo buon lavoro, certi che sarà d’aiuto al territorio».

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