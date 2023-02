Zali, nuovo rinvio ma il verdetto si avvicina 

MANSURA. L’incubo giudiziario per Patrick Zaki continua. Il processo a carico dello studente egiziano dell’Università di Bologna in corso a Mansura, la sua città natale, è stato aggiornato ancora, stavolta di quasi due mesi e mezzo. Ma a differenza delle precedenti, in questa nona udienza c’è stato un notevole passo avanti verso una sentenza: i suoi legali per la prima volta hanno potuto esporre in maniera organica la loro difesa. Il processo riprenderà il 9 maggio, quando «saranno trascorsi tre anni e tre mesi dall’inizio di questo incubo che deve finire», dice Riccardo Noury, portavoce di Amnesty International Italia. L’aggiornamento è stato disposto «per far consegnare le carte della difesa - ha detto Zaki – Forse pronunceranno il verdetto finale. Comunque «per la prima volta in tre anni abbiamo avuto il tempo per rappresentare la nostra difesa, circa «30 minuti per esporre cosa ci sia «di sbagliato nell’aver scritto l’articolo del 2019 su un attentato dell’Isis e due casi di discriminazioni di copti, i cristiani d’Egitto. L’avvocata Hoda Nasrallah, ha sostenuto che «i tribunali egiziani e le autorità egiziane sostengono sempre la libertà di espressione e i diritti umani e «quindi dovrebbero» scagionare Patrick perché ha soltanto «espresso un punto di vista» e «difeso i diritti umani».

