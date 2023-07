Zaki, slitta a domani il rientro in Italia 

«La sensazione migliore è la libertà». Patrick Zaki sembra quasi non credere ancora alla sua scarcerazione. Dopo la grazia presidenziale in Egitto, arrivata con la mediazione italiana, lo studente cerca di riprendere in mano la sua vita rimasta sospesa per oltre tre anni e di pianificare l’imminente futuro: tornare a Bologna il prima possibile, poi rientrare al Cairo per sposare la sua fidanzata. Un viaggio che continua a slittare: inizialmente atteso in Italia venerdì, poi sabato, ha annunciato che sarà a Bologna solo domani, via Milano e con un volo di linea. Il giovane ricercatore egiziano ha rifiutato un volo speciale dal Cairo a Ciampino messo a disposizione da Palazzo Chigi, per evitare di dover incontrare o farsi assistere dalle autorità italiane. Un gran rifiuto che avrebbe irritato non poco il governo, che pure aveva ringraziato il giorno prima per il decisivo contributo alla sua liberazione.

Il gesto-simbolo

«Viaggiare su un volo di linea non è un gesto di opposizione politica, ma di indipendenza», spiega Riccardo Noury, portavoce di Amnesty Italia: «La reputazione dei difensori dei diritti umani si basa sulla loro indipendenza dai governi. Ringraziano quando si fanno delle cose per loro, e infatti Patrick ha ringraziato governo e ambasciata», ha chiarito Noury. «Gli è stata offerta questa possibilità ma non è un obbligo»,ha minimizzato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, rivendicando il successo dell'azione diplomatica del governo: «A noi interessava liberarlo, come tornare è una sua scelta»,ha tagliato corto.

Accesa discussione

La decisione di Zaki ha alimentatole polemiche e la maggioranza denuncia strumentalizzazioni dell'opposizione: Forse Zaki non è stato aiutato in maniera adeguata da quelli che lui preferisce ed è stato salvato da quelli che forse non vuole incontrare. Il resto dimostra un centrodestra dei fatti e una sinistra italiana e internazionale che vive nel rancore e nel livore», dice il senatore forzista Maurizio Gasparri. Cui fa eco Maurizio Lupi, leader di Noi moderati: «A Patrick, che abbracciamo con affetto, vorremmo ricordare che dire “grazie” non è un atto politico né una scelta di campo, e non lo è salire sul volo di Stato e farsi fotografare con le autorità. È solo umana riconoscenza e buona educazione. Il Governo avrebbe agito nello stesso modo per chiunque». Per Luana Zanella, capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra alla Camera, la scelta di Zaki è «apprezzabile, consapevole che la partita è aperta per tutti quelli ancora in galera». La sua partenza per l'Italia è slittata ancora perché i documenti ufficiali per revocare il divieto di viaggio saranno finalizzati domani a mezzogiorno».

