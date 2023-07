Si tiene oggi a Mansura l'11esima udienza del processo a carico di Patrick Zaki, l'ormai dottore egiziano in studi di genere presso l'Università di Bologna che - pur da tempo a piede libero - rischia altri cinque anni di carcere per un suo articolo. Il giudice ha ricevuto tutte le carte della difesa e, almeno in teoria, non ha più motivi per rinviare la sentenza, inappellabile. In passato però sono state smentite le previsioni della vigilia.