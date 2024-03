Zaki, inno alla libertà: «Non sono un eroe» 

«Non sono un eroe ma un essere umano». Sneakers bianche, jeans neri e felpa con cappuccio di Dragon ball. Se non fosse per la storia che lo precede, Patrick Zaki potrebbe tranquillamente mimetizzarsi tra gli studenti che lo accolgono con un forte applauso appena oltrepassa la porta. «Sono felice di essere qui. È la prima volta in Sardegna, la prima a Cagliari», dice con un italiano non perfetto ma efficace. E poi passa all'inglese «Perché parlare di politica in un'altra lingua è difficile». In realtà è difficile anche raccontare la sua storia, la prigionia, le torture, la condanna e poi la grazia che gli ha ridato la libertà e forse ancora più forza e voce per lottare per i diritti umani. Che poi diventano quasi un mantra nel giorno in cui l’attivista egiziano capace di mobilitare mezzo mondo arriva in città.

Dediche

Inizia dall'aula magna del liceo Pacinotti: alle 11,30 ha il microfono davanti, la fede alla mano destra e centinaia d'occhi davanti. Saluta, sorride, ringrazia per l'invito e si presta alle tante domande che scavano nel suo passato diventato forzatamente pubblico e che ha messo nero su bianco nel libro consegnato personalmente anche alla nuova governatrice Alessandra Todde. Colloquio riservato, seguito dal commento di lei sui social: «Benvenuto in Sardegna. Terra di pace, diritti e libertà». Che poi sono le parole chiave che animano la prima tappa del tour cagliaritano. «Due anni in carcere sono duri, ho pensato tante volte di non farcela», racconta ricordando i momenti in cui anche la speranza ha vacillato. «Ogni giorno cercavo qualcosa che potesse far sembrare tutto meno difficile». E poi lo ridice, che no, non è un eroe ma un essere umano.

Guerra

«Sono per la libertà del popolo palestinese, non pro Hamas», lo ribadisce più volte, Zaki, che parla del Medio Oriente, e accenna all'arresto del febbraio 2020, all'aeroporto del Cairo, e ai ventidue mesi di carcere, seguiti dalla grazia concessa dal presidente Al Sisi. Così, ai giovani studenti che lo ascoltano attentissimi, ricorda che quando si parla di diritti umani non esiste differenza tra luoghi, perché la libertà ha lo stesso valore dappertutto. Così lancia anche un appello per la liberazione di Ilaria Salis, la maestra di origine sarda in carcere a Budapest. «Ho visto le immagini terribili in tribunale, con lei ammanettata mani e piedi. Non è un modo corretto di trattare un essere umano», dice l'attivista trentaduenne che ringrazia per l'accoglienza ricevuta in terra sarda e si appella a quella politica che per il suo rilascio ha fatto tanto. «Serve il supporto di tutti, perché possa ottenere un processo regolare. Bisogna fare di più, perché la situazione del carcere in Ungheria è un altro chiaro esempio di violazione dei diritti umani».

La storia

Parla della guerra a Gaza e della Palestina, e si complimenta con gli studenti del Pacinotti per la loro preparazione e per il confronto interamente in inglese e senza traduttori. Si presta alle dediche con tanto di cuoricino nelle copie del suo libro “Sogni e illusioni di libertà. La mia storia”, che poi presenta al seminario arcivescovile per il secondo e ultimo appuntamento cagliaritano. E a quei giovani ricorda quanto è importante lottare per la libertà e i diritti umani. Che hanno lo stesso valore in Egitto così come in Europa. Lo ribadisce con tono serio, e quella felpa con cappuccio e la scritta Dragon ball al centro, che se non fosse per la storia che lo precede lo farebbe sembrare un giovane identico a tanti altri.

