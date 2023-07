Zaki in Italia, festa a Bologna  

Anche se con l’Egitto la cautela non è mai troppa, ormai sembra fatta: oggi Patrick Zaki tornerà in Italia dopo un calvario durato tre anni e mezzo e correrà subito nella sua amata Bologna. È stata proprio la sua università, l’Alma Mater dove si è appena laureato, ad annunciare che aspetta il ricercatore per una conferenza stampa fissata alle 20.30 in rettorato, mentre d’intesa con il Comune è in programma una festa per celebrare il ritorno di Patrick domenica 30 luglio in piazza Maggiore.

Le mosse

Per Zaki si realizza quindi un sogno, anche se non è chiaro se siano stati già finalizzati o meno i documenti ufficiali per revocare il divieto di viaggio che, come aveva twittato lui stesso, dovevano essere approntati in un momento preciso: «Domenica a mezzogiorno». Ad ogni modo l’attivista egiziano dovrebbe salire sul volo Egyptair delle 13.55 che atterra a Malpensa alle 16.50, per poi percorrere le tre ore di auto fino a Bologna in compagnia del rettore dell’Università di Bologna Giovanni Molari e della professoressa-mentore Rita Monticelli, che lo aspetteranno allo scalo milanese. «Lo attendiamo da tre anni, sarà un momento molto bello. Lo attendo io, ma lo aspetta soprattutto l’intera comunità dell'Alma Mater», ha detto Molari. La prima cosa che Zaki rivedrà dell’Italia, saranno quindi le corsie dell’A1 Milano-Bologna: non rappresentanti del governo e delle istituzioni italiane che tanto si sono battute per la sua liberazione.

Il gelo

Un incontro «non è previsto», ha confermato nelle ultime ore il ministro degli Esteri Antonio Tajani, ripetendo che «noi ci siamo preoccupati di tutelare un giovane che era detenuto, condannato, per restituirgli la libertà, visto che si era laureato in Italia. Poi, il resto, come venire in Italia, sono sue scelte», ha aggiunto il titolare della Farnesina con implicito riferimento al rifiuto del volo messo a disposizione dal governo che ha fatto storcere il naso a più di qualcuno a Roma. «Un gesto di indipendenza» a tutela della sua «reputazione» di paladino dei diritti umani, l’ha definito invece Amnesty International. «Quella di Zaki la interpreto come una scelta giusta», ha commentato da parte sua il segretario di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni.

