Patrick Zaki chiederà alle autorità egiziane l’esonero dal divieto di viaggio per discutere in presenza a Bologna la tesi di laurea, a inizio luglio. «Ho consegnato la copia finale della mia tesi all’Università di Bologna, a quattro anni dall’inizio di quel lungo e faticoso percorso. L’Ateneo mi ha avvisato che le date per la discussione saranno il 4, 5 o 6 luglio», spiega il ricercatore egiziano augurandosi che «prevalga la ragione».