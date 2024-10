Zaini, libri, penne e quaderni: il successo della raccolta solidale 

Quaranta libri di testo, centinaia di matite, gomme e pennarelli, 84 quadernoni, 45 acquerelli, 5 zaini. E poi righelli, temperini, astucci, album da disegno.

È un successo il bilancio della raccolta solidale di materiale scolastico, organizzata dai volontari di CittadinanzAttiva Cagliari, Amici di Fra Lorenzo e Coordinamento dei presidenti dei Consigli d’istituto, per sostenere le famiglie bisognose e garantire a tutti gli studenti un sereno rientro a scuola. Dopo una prima giornata di raccolta fuori dalla sede di via Argentina dell’istituto Comprensivo La Marmora, la grande partecipazione ha spinto a prolungare la raccolta per una settimana proprio nei locali dell’istituto. Questo ha portato a un risultato oltre ogni previsione. «Le persone hanno risposto veramente bene, abbiamo raccolto più del doppio dell’anno scorso», dichiara soddisfatto Pino Aquila, del Coordinamento. «Qualcuno è venuto persino in sede per donare, questi risultati sono di ottimo auspicio anche per il prossimo anno». All'interno della festa della generosità, anche oggetti curiosi come uno xilofono, giochi in legno e due sacchi di terra per supportare il progetto degli orti scolastici nell’istituto.

