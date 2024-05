Zaini e quaderni per i bambini libanesi 

Quaderni, zaini e matite per i bambini libanesi. L’iniziativa è del Nos di Quartu, l’associazione di protezione civile che ha consegnato al Reggimento Logistico della Brigata Sassari diverso materiale per la scuola ma anche garze, metalline, disinfettati, bende, kit anti ustione e tanto altro.

«Tutto il materiale» spiega Daniele Scala del Nos, «è stato raccolto dai nostri volontari tramite donazioni e grazie all’impegno degli alunni e degli insegnanti della scuola secondaria di primo grado dell'istituto comprensivo 1 Porcu Satta, dei ragazzi del gruppo di atletica leggera della Asd Sa.Spo di Selargius e da tanti altri che ci hanno aiutato».Il materiale partirà adesso alla volta del Libano dove il Reggimento opererà in missione di peace keeping lungo il confine con Israele, e verrà consegnato direttamente alla popolazione locale.

Intanto i Nos, come le altre associazioni di Protezione civile, si preparano per la stagione anticendio che anche quest’anno, a giudicare dalla previsioni meteo che già parlano di forte ondate di calore, e dalla presenza di tantissimi terreni incolti, si preannuncia difficile. Lo scorso anno la città aveva dovuto fare i conti con i grossi incendi nel canneto di via Fiume e dalle parti di Margine Rosso dove erano stati rasi al suolo i lotti della Comunione Tamarix.

RIPRODUZIONE RISERVATA