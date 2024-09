Zaini e libri per chi non può comprarli 

Zaini, libri, quaderni, astucci, matite, pennarelli. A fine mattinata c’è tutto l’occorrente per iniziare l’anno scolastico sui banchetti allestiti all’esterno dell’Istituto Comprensivo La Marmora di Monserrato per la raccolta solidale di materiale organizzata dai volontari di CittadinanzAttiva Cagliari, Amici di Fra Lorenzo e Coordinamento presidenti Consigli d’Istituto della Sardegna, in collaborazione con la scuola di via Argentina e il Comune.

Gara di solidarietà

Una festa della solidarietà che ha visto per tutta la mattina un via vai di famiglie, bambini e ragazzi che hanno donato ogni tipo di oggetti scolastici in favore delle famiglie più in difficoltà, così da garantire a tutti gli studenti, dalle elementari alle superiori, un sereno rientro tra i banchi. «Sono venute più di 50 persone, anche a portare solo due pacchi di colori, basta poco per ottenere tanto», racconta Carlo Veglio di CittadinanzAttiva. «Tanti genitori sono stati davvero generosi, chi ha finito le medie, per esempio, ha portato i libri qua piuttosto che rivenderli», aggiunge la preside dell’istituto Lisa Cao.

Non sono mancati anche i passanti che, venendo a conoscenza dell’iniziativa sul momento, hanno chiesto di poter portare qualcosa nei prossimi giorni. Dunque, per una settimana, fino a giovedì prossimo, chi vorrà potrà consegnare altro materiale direttamente dentro l’istituto.

Costi eccessivi

«L’inizio dell’anno scolastico crea sempre qualche problema perché negli ultimi anni è aumentato di tanto il costo sia del materiale didattico che dei libri», spiega Pino Aquila del Coordinamento Presidenti. «Purtroppo alcune famiglie si vergognano di chiedere aiuto, ma oggi per un corredo scolastico completo si deve spendere un intero stipendio».

Le assessore

Saranno gli assessorati alle Politiche Sociali e alla Pubblica Istruzione a lavorare di concerto con la scuola per individuare i beneficiari. «L’aspetto più importante è quello del raccordo tra amministrazione e scuola, per riuscire a intercettare quelle famiglie che non mettono a nudo il bisogno», spiega la titolare delle Politiche Sociali Claudia Lerz. «È importante sensibilizzare i ragazzi già dalle fasce d’età più giovani», aggiunge l’assessora alla Pubblica Istruzione Fabiana Boscu. «La scuola ha un ruolo fondamentale nel garantire che tutti gli studenti possano frequentare l’anno senza differenze e con tutto il materiale per poter lavorare, e deve sempre essere inclusiva».

