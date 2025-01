Zaia: se FdI mi critica le strade si separano 

È un messaggio unico - via il vincolo del terzo mandato - quello che la Lega manda al Governo da Palazzo Balbi, sede della presidenza della Regione Veneto. Perché, continua a dire Luca Zaia (al momento non ricandidabile) la questione del terzo mandato «è un'anomalia tutta nostra». Ed «è stucchevole che la lezione venga da bocche che da 30 anni sono sfamate dal Parlamento. La mia priorità è il Veneto. Quindi “Veneto first”, perché è giusto che l'amministratore delegato di questa regione rispetti e segua i veneti».

Insomma, la corsa per il governatore del Veneto resta un libro tutto da scrivere. Più passano le settimane, più si avvicina la resa dei conti tra alleati del centrodestra: FdI da una parte, forte degli ultimi successi elettorali, rivendica per sè la poltrona nel palazzo veneziano, la Lega dall'altra, mette invece sul tavolo la sua presenza storica e capillare nelle amministrazioni del territorio, e un campione delle urne come Zaia. che avverte: «Nessuno può dire “io sono il candidato”. Se FdI avanza una candidatura è legittimo, ma se dicesse che non abbiamo amministrato bene, allora le strade si separano». Nel duello non manca di inserirsi Forza Italia, qui già ai ferri corti da un po' con il partito di Salvini: «Se il candidato in Veneto sarà espresso da FI sarò io, lo ha detto Tajani», ha ribadito Flavio Tosi, «ed è molto improbabile che sia della Lega».

