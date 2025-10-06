VaiOnline
Selargius.
07 ottobre 2025 alle 00:31

Zaher consigliere metropolitano: «Impegno massimo» 

Un solo consigliere comunale in rappresentanza di Selargius nel nuovo Consiglio metropolitano di Cagliari. Questo il verdetto venuto fuori dalle recenti elezioni di secondo livello, al quale non hanno partecipato i cittadini ma gli amministratori di tutta la Sardegna.

Il capogruppo del Pd nell’assemblea civica di piazza Cellarium, Omar Zaher, entra in Città metropolitana - con la lista Comunità metropolitane - dopo aver incassato 4.570 voti dati da altri colleghi amministratori, selargini e non. Restano fuori invece Alberto Cappai, nella stessa lista di Zaher, e gli altri due esponenti locali candidati col centrodestra, Vanessa Vargiu per FdI e Mariano Argiolas con i Riformatori.

«Ringrazio i colleghi consiglieri che da diversi Comuni mi hanno votato», le parole di Zaher pronunciate durante la riunione di Consiglio in Municipio dopo l’elezione. «Una stima che cercherò di ricambiare con il massimo impegno per Selargius e tutta la Città metropolitana, sono a disposizione di tutti esattamente come ho fatto in Provincia a suo tempo. In futuro la nostra città deve contare di più, e per questo serve unione e collaborazione nel lavorare insieme, al di là degli schieramenti politici».

