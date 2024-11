Zafferano, un trionfo di sapori 

Un trionfo di sapori e di colori tra gli stand espositivi, le degustazioni e i campi violacei, che sono il segno più evidente della fioritura dello zafferano. È stata un successo la seconda tappa del festival “Strade dello Zafferano di Sardegna Dop”, che domenica prossima farà tappa a Turri. In via Roma, nelle strade del centro storico c’è un via vai continuo di turisti e di espositori.

Tra la gente

«Sono felice di manifestazioni come questa – spiega Alessio Fronteddu, sangavinese emigrato in Australia – che servono per promuovere il nostro paese». tra gli stand ci sono molti produttori di zafferano come Marco Ennas: «L’annata di quest’anno è appena iniziata, ma siamo in ritardo. In ogni caso speriamo per il meglio». Marcello Curreli ha un’azienda agricola che commercializza lo zafferano ma anche altri prodotti tipici: «Coltivo legumi, abbiamo il miele e altre produzioni. In un territorio come il Medio Campidano l’agricoltura è di fondamentale importanza».

In mostra

I turisti hanno preso d’assalto i tanti punti ristoro come quello dell’associazione culturale Skizzo: «Abbiamo preparato 300 piatti di polpette allo zafferano accompagnate da un nuon bicchiere di vino. Inoltre abbiamo accompagnato più di 100 turisti che hanno voluto visitare i murales della nostra cittadina». In prima linea c’è anche la Pro Loco: «Con i volontari abbiamo preparato oltre 250 piatti – spiega la presidente Antonella Caboni – e la mostra è un’occasione per valorizzare i tanti gioielli del nostro paese come la chiesa di San Gavino Martire del periodo medievale».

Nella casa museo “Dona Maxima” i volontari dell’associazione “Sa moba sarda” che eseguono la mondatura dello zafferano e raccontano la storia dei tesori storici e culturali di San Gavino: «La fioritura dello zafferano – spiega Franco Melas – quest’anno è in ritardo ed è difficile fare previsioni sul raccolto anche se l’arrivo del freddo potrebbe incidere sulla produzione».

La giornata

È impegnato in strategie di valorizzazione dei prodotti d’eccellenza del territorio il Gal Campidano: «La valorizzazione dello zafferano – spiega il presidente Stefano Musanti – deve ripartire dalla collaborazione tra produttori e istituzioni locali. Al centro bisogna mettere tutti i prodotti tipici d’eccellenza in un percorso di innovazione con istituti scientifici di ricerca».

Molti sangavinesi hanno riscoperto il piacere di vivere nel centro storico come Andrea Marrocu: «Ho visto tanta gente in giro e una buona presenza di punti di ristoro molto apprezzata dai turisti: l’organizzazione è stata molto curata». Da Cagliari sono arrivati 220 turisti col treno storico come rimarca Marino Piu, uno dei componenti dell’associazione "Sardegnavapore”: «Siamo stati accolti dalla banda musicale e abbiamo potuto degustare anche diversi piatti allo zafferano. Abbiamo visitato anche le miniere di Montevecchio».

