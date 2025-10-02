Zafferano, sagra con polemica 

La siccità e i cambiamenti climatici hanno sconvolto il corso delle stagioni e modificato i tempi delle colture. Anche per questo ai consiglieri di minoranza Nicola Ennas, Bebo Casu, Nicola Orrù, Silvia Mamusa e Angela Canargiu non piace la data del 2 novembre per celebrare a San Gavino il prezioso fiore viola in una manifestazione che ora si chiama il “Festival delle strade dello zafferano di Sardegna Dop”. Il rischio è quello di organizzare una sagra senza l’oro rosso che negli ultimi anni ha fatto la sua comparsa non prima dell’inizio di novembre. Lo sottolinea il consigliere Nicola Ennas, ex assessore proprio ai Grandi eventi: «Il 2 novembre potrebbe anche non esserci zafferano, quindi oltre a non avere scorte dell’anno scorso (considerata la pessima annata) non ci sarà neppure la nuova produzione. L’amministrazione comunale per evitare questa data, che coincide con la commemorazione dei defunti, non ha ipotizzato un’alternativa nel progetto della rete dei Comuni che coinvolge anche Villanovafranca e Turri. La maggioranza avrebbe dovuto lavorare ad un progetto diverso e a un format nuovo per ovviare a questo inconveniente. Invece non è stato fatto niente, non c’è neppure uno straccio di progetto sulla denominazione comunale (De.co) mentre i giovani continuano ad abbandonare i campi».

La replica

Ma l’assessore alla Cultura Riccardo Pinna spiega i motivi della scelta: «Dal 2017 quest’evento viene organizzato in rete con i Comuni di Turri e Villanovafranca. Ogni anno un Comune è capofila e quest’anno è il turno di Villanovafranca. C’era la possibilità di spostare la sagra al 23 novembre, ma abbiamo fatto una ricerca statistica meteorologica e in quella data il rischio di maltempo è molto più alto del 2 novembre e non è detto che ci sia più zafferano. Speriamo che con la pioggia arrivi lo zafferano. Inoltre abbiamo parlato con il parroco e questa manifestazione del 2 non disturba le funzioni religiose. Nel progetto di rete ogni Comune contribuisce con cinquemila euro e altri 20mila euro vengono assegnati ai Comuni della Dop dall’associazione degli enti locali. Pensiamo sia il caso parlare di De.co, ma vorremo parlare di zafferano in maniera più ampia».

Il paese

Perplessi anche i cittadini. «Quella della rotazione tra i paesi della Dop è una logica perversa che non va bene e c’è il rischio di non avere lo zafferano – dice Franco Melas –. Si potrebbe fare una mostra del fiore viola per tre settimane nei tre paesi e puntare su una navetta per favorire gli spostamenti tra i tre paesi. Come associazione “Sa moba sarda” proporremo una settimana div eventi».

Critica anche la consigliera del gruppo misto Emanuela Cruccu: «Sono perplessa sulla scelta del 2 novembre anche ascoltando le preoccupazioni espresse dai produttori locali di zafferano, che considerano quella data prematura come periodo della coltura».

RIPRODUZIONE RISERVATA