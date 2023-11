Zafferano, fioritura in ritardo 

La mancanza di piogge degli ultimi sette mesi mette a rischio una parte della produzione dello zafferano nei paesi di San Gavino, Turri e Villanovafranca, che possono fregiarsi anche del marchio della denominazione d’origine protetta (Dop) per il fiore viola. La produzione è in ritardo come sottolinea Marcello Curreli, agricoltore di 31 anni di San Gavino: «La fioritura nei campi non si è ancora vista, di sicuro non ci sarà prima della metà del mese. Ha influito il clima e anche le ultime annate non ci hanno aiutato: si passa da anni in cui piove troppo e i bulbi dello zafferano marciscono e annate in cui l’acqua si fa desiderare. Coltivo mezz’ettaro di zafferano e speriamo che non arrivi il freddo a bloccare la fioritura».

L’attesa

Nei campi l’attesa è tanta, evidenzia Franco Melas, 79 anni, che dal 2012 gira l’Italia svolgendo corsi sulla coltivazione del fiore viola: «Lo zafferano non è ancora fiorito e le piogge sono arrivate solo ora. Il problema è la siccità precedente. Bisogna riparlare della situazione tra una decina di giorni. Al momento non si vede nulla, ma penso che ci saranno le fioriture per la mostra del 19 novembre a San Gavino».

Villanovafranca

La situazione non cambia a Villanovafranca, spiega Ivan Cortis, 45 anni, produttore che ha il marchio d’eccellenza della Dop: «Al momento abbiamo raccolto sono una decina di fiori La siccità degli ultimi mesi non ha fatto bene allo zafferano, sarebbero servite le piogge almeno a fine settembre. Ora il rischio è che sboccino dei fiori molto magri e che si arrivi a uno svuotamento dei bulbi. Ma da anni punto sempre all’eccellenza per garantire una produzione di zafferano di prima qualità».

Turri

A Turri il paese si è vestito a festa per la prima delle tappe del festival “Strade dello zafferano”, ma l’annata è in ritardo come sottolinea il sindaco Martino Picchedda: «Non sappiamo se questo sia dovuto alla siccità e alla mancanza delle piogge, ma abbiamo organizzato tante manifestazioni e l’associazione “Un mondo fiorito” ha addobbato gli alberi e le strade con lavori fatti con la lana».

Con lo sguardo rivolto al cielo è più fiducioso Sandro Picchedda, 46 anni, che porta avanti la società “Itria” con il fratello Giovanni (45 anni) e la sorella Simona (39): «La fioritura è in ritardo, ma di solito lo zafferano non delude mai. Quella di quest’anno per tutta la Marmilla è una delle annate più siccitose: nella nostra azienda, oltre allo zafferano, facciamo la produzione anche di tantissime spezie come il peperoncino che ha un mercato importante».

I numeri

Tra San Gavino, Turri e Villanovafranca si coltivano quasi 400 ettari di zafferano, la produzione si aggira intorno ai 250 chilogrammi mentre il prezzo al grammo parte dagli 8-10 euro al grammo nel mercato locale fino ad arrivare ai 20-25 euro per lo zafferano che ha il marchio Dop.

