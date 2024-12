Zafferano, crolla la produzione 

Un’annata nera con un clima impazzito ha fatto crollare la produzione dello zafferano di San Gavino Monreale, Villanovafranca e Turri. Le piogge non sono arrivate nel periodo giusto e i continui sbalzi di temperatura hanno creato una diminuzione del 30-40 per cento nella raccolta del prezioso fiore viola. Si tratta di un problema molto sentito dai produttori che cercano di farsi strada in un mercato difficile nonostante la qualità riconosciuta dello zafferano del Medio Campidano, che può fregiarsi del marchio Dop.

Sul campo

«La raccolta dello zafferano non si è conclusa bene perché le condizioni climatiche non sono state delle migliori – rimarca l’agricoltore sangavinese Marcello Curreli –. Non c’è più una stagione regolare: il calo è stato di almeno il 40 per cento. Di sicuro ha influito il ritardo delle piogge e anche le ultime annate non ci hanno aiutato, si passa da anni in cui piove troppo con i bulbi dello zafferano che vanno a marcire e annate in cui l’acqua si fa desiderare». Sulla stessa linea Franco Melas, coltivatore storico dello zafferano ed esperto dell’oro rosso: «Quella di quest’anno non è stata una buona annata. Stiamo soffrendo di una siccità molto accentuata già da tre anni non tanto durante la fioritura, ma nel periodo in cui si riproducono i bulbi che va dalla fine dell’inverno alla primavera. Questo incide sulla formazione dei nuovi bulbi come dimensioni e la potenzialità della fioritura nell’autunno che segue è molto scarsa». Il discorso non cambia a distanza di qualche decina di chilometri come ricorda Ivan Cortis, produttore di Villanovafranca che ha da anni il marchio d’eccellenza della Dop: «Gli eventi climatici sono il motivo principale del calo della produzione. La mancanza di pioggia nel periodo giusto non permette al bulbo di esprimere la sua massima potenza come fioritura. Occorre che la Regione dia degli indennizzi immediati e mirati soprattutto a chi fa dell’agricoltura una propria professione e non solo un hobby».

L’occupazione

Per il Medio Campidano, ormai diventato un cimitero di fabbriche, l’agricoltura è un settore importante. «Gli imprenditori agricoli vanno aiutati subito e occorre trovare risorse dai finanziamenti nazionali e dell’Unione Europea – evidenzia il sindacalista Gabriele Virdis della segreteria territoriale della Cgil –. Le ultime annate hanno causato problemi all’agricoltura che può essere il settore trainante dell’economia del Medio Campidano. Il mercato c’è per questi prodotti d’eccellenza e si potrebbero utilizzare i terreni incolti per creare opportunità di occupazione per i giovani che non stanno lavorando. Dobbiamo puntare sulla valorizzazione della filiera agroalimentare. Lo zafferano ha il marchio Dop e ci sono altri prodotti d’eccellenza come il miele di cui importiamo l’80 per cento».

