Zaccagno stop: frattura 

Le prossime sei-sette partite la Torres le giocherà come contro la Pianese: senza il portiere titolare Andrea Zaccagno. Gli accertamenti ai quali si è sottoposto l'estremo difensore rossoblù hanno confermato l'infortunio: “frattura della falange del primo dito della mano destra”. Zaccagno ne avrà per almeno un mese e mezzo: “tornerà a disposizione del tecnico Michele Pazienza tra 4-6 settimane”.

Un'assenza pesante se si pensa che nella stagione passata Zaccagno ha disputato 35 gare e l'anno prima 31 risultando tra i migliori portieri del girone B. Lo sostituirà Danilo Petriccione, classe 2002, che ha giocato sabato contro la Pianese. L'anno scorso Petriccione ha disputato soltanto due gare. Sarà l'occasione per dimostrare di poter stare in serie C. L'altro portiere in panchina è Michele Marano, 21 anni, titolare col Latte Dolce in serie D la stagione passata.

Certo non è fortunata la Torres del tecnico Pazienza che dovrà fare a meno per tutto settembre del capitano e trequartista Giuseppe Mastinu e sino almeno a metà ottobre dell'esterno Alberto Lattanzio.

